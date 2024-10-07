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碳費費率出爐 電電公會籲政府扶持中小企業

中央社／ 台北7日電

環境部今天完成碳費費率審議，建議一般費率訂為每噸碳新台幣300元。電電公會表示，電子大廠對碳費準備已久，有能力配合政策；不過中小企業資源較少，需要政府及政策扶持，才能加快跟上腳步。

環境部今天召開第6次碳費費率委員會，建議一般費率訂為每噸碳新台幣300元，優惠費率A、B分別為50元、100元起；預訂明年試申報，2026年正式收費。

針對碳費費率，晶圓代工廠台積電指出，預計不會對財務造成影響。聯電表示，將配合政策辦理，並持續致力節能減碳因應。

台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會）表示，公會每個月都推出節能減排相關課程，很多會員廠商投入。電子大廠對碳費準備已久，有能力配合政策；不過中小企業資源較少，需要政府及政策扶持，才能加快跟上腳步。

電電公會強調，碳費開徵初期，多少可能影響產品成本和競爭力，但台廠應變能力較強、靈活性較高，可以很快調整因應。

台積電表示，將遵循法規及公告的實施辦法，預計不會對財務造成影響。

台積電指出，公司積極厚植綠色管理於日常營運，落實與地球生態共生共榮的信念，將持續依淨零路徑積極執行各項溫室氣體減量作為。

聯電表示，將配合政策辦理，並持續致力節能減碳因應。包括參與政府溫室氣體自願減量計畫、推動溫室氣體減排計畫。

聯電表示，將申請碳抵換專案爭取碳權、參與碳交易市場以購買碳權進行抵減、評估導入負碳技術，並提前布局以確保取得較低成本的再生能源外部案場。

台積電 新台幣 聯電

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