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中華電：內部實施碳費已2年 1噸1600元預作準備

中央社／ 台北7日電

環境部今天完成碳費費率審議，中華電信總經理林榮賜表示，電信業是服務業，不會列入首波碳費徵收對象，但內部預作準備，實施碳費已有兩年，且以1噸1600元的高價計算，以中華電一年66.4萬噸碳排量而言，一年碳費逾10億元。

中華電信總經理林榮賜今天出席「台新淨零高峰論壇」，以「科技領航低碳前行 永續金融共榮共好」為題發表演說。他表示，中華電積極減碳，2023年相較2020年基準年，已減碳15.9%，就是透過再生能源與科技減碳兩大途徑。

他表示，2020減碳基準年時，中華電當時主要行動網路是3G、4G，這幾年興建5G基地台，用的是新科技CRAN的架構，節能效果更好，也會用智慧和AI的方法，來動態調整資源，也因此中華電才能達到「碳排脫鉤」，亦即業務擴大，營收持續成長，但減碳量不減反增。

環境部今天完成碳費費率審議，一般費率訂為每噸碳新台幣300元且原則分階段調升，優惠費率A、B各為50元、100元。

林榮賜對中央社記者表示，電信業是服務業不是製造業，首波不會列入碳費徵收對象，但公司內部實施碳費已經2年，因為要讓員工對於減碳有感，並預作準備，是以一噸1600元的價格計算，遠比現在的費率高出很多，中華電一年有66.4萬噸碳排量，一年算下來會有新台幣10億多元的碳費，讓各單位感受到，這就是未來營運成本的一部分。

他表示，中華電有碳盤查系統，也參與碳權交易所一些計畫，期待未來中華電能發揮ICT能力來協助企業夥伴，努力往更多科技的層面走，「相信碳一定會是未來的重點」。

此外，經濟部決議產業電價調整14%，將於10月16日上路，根據台電公告，調幅減半的業別共68個，包含電信業等在內。

林榮賜表示，碳費徵收和電價上漲都是國家政策，中華電均積極配合，坦言「是壓力也是成長」，將促使企業更積極節電，而AI趨勢下的資料中心相當耗電，就必須導入新科技協助節電，也可透過AI幫助企業節電，例如基地台選址，或是動態調整資源等。

至於電價上漲，是否會考慮調漲消費或企業客戶價格，他表示，會綜合考量，「不會把所有成本轉嫁消費者」，內部還在討論中，思考如何把電價影響降到最低。

4G 中華電信 減碳

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