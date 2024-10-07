國安基金例會...官員指國內總體經濟情況佳 關注不確定性因素

千呼萬喚的碳費費率終於出爐，起徵價每公噸碳排3百元！環境部7日召開第6次碳費費率審議會議後，敲定一般碳費每噸300元，若企業積極減碳，按照減碳程度可適用A方案50元或B方案100元。環團希望一般費用從

2024-10-07 17:32