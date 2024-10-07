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國安基金例會...官員指國內總體經濟情況佳 關注不確定性因素
國安基金管理委員會今天舉行第三季例會，國安基金官員表示，會中針對當前經濟情勢進行分析，今年國內經濟基本面很好，但也會關切國外情勢，包括中東地緣政治風險、聯準會降息以及美國總統大選結果等因素對股債匯市的影響，這都還有待觀察。
官員指出，今年基本面很好，國內外評價很高，很多機構預估我國今年的經濟成長率超過4%，總體面來講，國內的情況真的不錯，出口也正成長，加上將進入傳統外銷旺季，出口擴張可持續，消費也持續成長。此外，外資雖賣超匯出，但9月底在國內都淨匯入，加上投信這段期間扮演重要角色，減緩外資賣超壓力，因為資金充沛，股市是樂觀的 ，儘管仍面對不確定因素；不過，這不是只有台灣的問題，是全球的問題。
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