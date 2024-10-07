元大證「美股定期定額日日扣」功能上線 提供更多選擇彈性

致力普惠金融，全方位滿足各年齡層投資人需求，元大證券領先於10月起推出「美股定期定額日日扣」功能，精選20檔優質標的，投資人可任選每月1至31日扣款，提供更多選擇彈性。

此外，元大證券亦全面調整投資門檻，最低10元美元或新台幣300元起即可約定定期定額，且買進手續費至2024年12月31日活動期間內還享均一價優惠，讓投資人可輕鬆參與美國股市。

美聯準會降息決策出爐，加上美國總統大選倒數計時，牽動全球股市多空走勢，尤其美股始終是投資人矚目焦點市場之一。

元大證券除持續與Nasdaq交易所合作提供美股即時報價資訊外，並提供海外各國股市的投資服務，搭配多元海外商品，讓民眾的投資不受時間及空間的限制。

身為國內龍頭券商，元大證券秉持著專業的金融使命，深耕台灣、立足海外，協助投資人實現「在地生活，全球投資」的理想。

不論是投資新手或股市老手，均得以定期定額方式參與美國市場，為自己作出完善的規劃，小額投資實現長遠的財務目標。