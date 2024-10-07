哪些產業符合高碳洩漏？環境部：2025上半年發布

根據環境部規範，高碳洩漏事業單位在碳費公式中最初可享排放係數折扣，但尚未明訂哪些產業符合。環境部表示，需依主計總處最新產業關聯表、再與經濟部討論，預估明年上半年發布。

環境部今天召開第6次碳費費率委員會，經委員討論，建議一般費率訂為每噸碳新台幣300元，優惠費率A、B分別為50元、100元。

根據環境部碳費收費辦法，若企業不提自主減量計畫，碳費僅能扣除2.5萬公噸後，適用一般費率。

在提出符合指定目標的自主減量計畫情境下，則可依行業別排放密集度及貿易密集度等條件，區分是否為高碳洩漏風險事業單位。

非高碳洩漏事業單位碳費公式為「排放量減2.5萬公噸」乘「優惠費率」；高碳洩漏則是「排放量」乘「排放量調整係數值」乘「優惠費率」。其中排放量調整係數值最初期設定0.2，分期調升。

然而目前關於「高碳洩漏」行業別，僅有初步規畫排放密集度及貿易密集度高者，尚未有明確統計和劃分；由於事關是否適用排放調整係數，因此也令產業界關心。

環境部次長施文真表示，由於相關規範需依照產業關聯統計，而行政院主計總處預計今年11月會公布最新產業關聯表，另外並參考歐盟指定產業別等，再與經濟部討論，進一步設定台灣的高碳洩漏事業單位有哪些。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀補充，事業單位其實不分是否屬於高碳洩漏，都可以先提自主減量計畫，畢竟自主減量是屬於中長期的減碳路徑，而高碳洩漏係數則會分期減少優惠。

蔡玲儀說明，依辦法規範，明年6月30日前排碳大戶需提出自主減量計畫，呼籲有意減量的事業單位還是要盡早準備提出；至於高碳洩漏事業單位的認定標準及統計，預計將於明年上半年發布。