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地緣政治升溫推升油價 供應風險尚未解除

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

街口投信分析，上周五(4日)油價上漲0.5%，單周累積漲幅超過9%；主要原因來自伊朗對以色列的軍事攻擊，推升市場的風險溢價，當日油價盤中曾上漲近2%。不過，由於美國政府表態勸阻以色列不要攻擊伊朗的石油設施，油價最終回落，整周漲幅有所收斂。另一方面，強勁的美國9月非農業就業報告也影響市場情緒，新增就業人數達25.4萬人，遠高於預期，失業率4.1%亦低於市場預估。強勁的數據令市場預期聯準會可能會放慢降息步伐，美元也因避險需求增強而走強，進一步抑制了油價的漲幅。

今年下半年全球石油庫存水準偏低，且中東局勢持續緊張可能推升油價進一步上漲。伊朗是OPEC+的重要成員國，日產量約為320萬桶，占全球3%的供應，但有分析觀點認為OPEC擁有足夠的閒置產能來彌補潛在的供應中斷。

國際投行高盛發表報告認為在伊朗供應中斷與OPEC未增產填補缺口的情況下，可能推升2025年油價來到90美元；目前高盛仍維持油價展望在70~85美元之間波動，預測第4季的平均油價為77美元，2025年油價為76美元。

伊朗 油價

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