降息潮再起 印度股後市靚

美國聯準會降息後，全球資金配置策略面臨重大調整。隨著美元資產吸引力下降，投資人紛紛尋找具潛力的新興市場。滙豐投信指出，根據資金流向監測機構EPFR Global 最新數據顯示，新興市場股票型基金年初至今流入近1,200億美元，遠超過2023整年度的940億美元及2022年的880億美元；其中，印度股市挾著三大利多優勢，將成為眾多國際投資機構眼中的焦點。

滙豐印度股票基金產品經理顏誌緯說明，首先隨著來自國際指數權重調升，使得印度在全球資本市場中的地位大幅提升。除了MSCI新興市場指數印度權重由2020年之9%一路調升到20%外，富時新興市場指數印度的權重也從2020年之11%一路調升至21%，已超越中國大陸成為新興指數中比重最高的國家。因此預料未來幾年，印度股市將在國際資金持續簇擁下，有望維持穩步向上格局。

其二則是更為穩定的匯率表現。由於美國降息政策使得美元資產吸引力下降，印度盧比成為主要受益的新興市場貨幣之一，得益於美元走弱趨勢，印度盧比走強有效降低進口成本，幫助印度企業提升利潤。這使得印度在通膨壓力相對較低的情況下，得以保持穩健的經濟表現；第三，則是穩居全球增速最高的經濟體。目前印度市場仍處於高速成長期，尤其受惠於龐大的內需優勢與莫迪政府持續推動的經濟改革。因此，儘管美國經濟放緩風險增加，但印度的製造業及服務業仍然穩步擴張，預期經濟成長率可望達到7%至8%，有效進一步維持股市動能。

滙豐投信認為，這些多重宏觀優勢都使印度具備長期成長前景，成為新興市場中最具吸引力的投資標的之一。其中自年初以來，印度股市屢創歷史新高，外資淨流入達90億美元，亦顯示出國際投資者對印度經濟的信心。

然而，印度並非全球投資人容易直接進入的市場，滙豐印度股票基金成立將近30年，歷經多次景氣循環淬鍊。加上滙豐資產管理更於2021年收購印度最大企業集團之一拉森圖博（Larsen & Toubro）旗下資管附屬公司L&T Investment Management Limited ，其所管理資產逾8,000億印度盧比（約106.5億美元），進一步鞏固滙豐投資管理在印度的投資實力，更有助於投資人靈活把握印度的未來投資機遇。