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碳費草案出爐！工總回應：仍然偏高 不利於產業低碳轉型

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

環境部7日正式拍板碳費費率後，全國工業總會提出三點看法，認為這次建議費率，一般費率每公噸300元，優惠費率A為每公噸50元，優惠費率B每公噸100元，仍然偏高，不利於產業低碳轉型。

工總首先表示，各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。這次建議費率(一般費率每公噸300元，優惠費率A為每公噸50元，優惠費率B每公噸100元)仍然偏高，不利於產業低碳轉型。

其次，工總也認為，碳費制度設計不僅影響產業，更應通盤考量對經濟、社會的衝擊，碳費費率偏高，加上基本工資、電費等成本同步調升，對產業形成沉重負擔。政府在最後決策前，應對個別產業的承受能力及物價上漲的影響，做全盤性的評估。

第三，工總指出，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，無異於鼓勵進口國外高碳排產品，不但傷害台灣相關產業，更無助國內達到淨零碳排的目標，呼籲政府應儘早實施台版CBAM。

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