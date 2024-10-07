談電價上漲成本 林之晨：會先反映在IDC機房

針對電價調漲，台灣大哥大總經理林之晨受訪表示，適度調整是好的，也會鼓勵業者節電，並更積極討論綠能建設。以台灣大而言，電價成本會先反映在IDC機房，因電力費用計算是浮動的，消費性產品較難有浮動性的定價。

經濟部決議產業電價調整14%，將於10月16日上路，根據台電公告，調幅減半的業別共68個，包含電信業等在內。

台灣大哥大今天舉行「日月潭花火音樂會」記者會，針對電價再調漲，林之晨表示，「適度的調整是好的，也會鼓勵大家節電，並更積極討論綠能建設」。以台灣大而言，目前看來電價成本會最先反映在IDC機房，因電力費用計算是浮動的，但消費性的產品較難有浮動性的定價。

針對5G用戶數成長，他表示，台灣大5G用戶數與滲透率居電信三雄中的第2名，但更看重剩下60%還沒有轉5G的用戶，要如何升級資費；台灣大目前4G升轉5G的資費成長超過40%，是3家業者中最高，「在消費性應用裡面，目前AI看起來是遍地開花，但似乎還沒有一個超級殺手鐧」。

台灣大近年逐漸轉型，目前來自momo電商的營收占比大概是58%左右，電信與其他事業為42%左右，林之晨認為，電商在後疫情時代會再有一波加速成長，因此加碼布局企客市場時，是希望電信、電商兩邊都能夠繼續加速成長。