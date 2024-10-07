自願減量、抵換專案等碳權 將可用於碳交易

碳費出爐且預定2026年正式收費，在減量排放方面，環境部表示，產業新增碳權須執行「自願減量」專案，先前的「抵換專案」可轉換為自願減量額度，此2種額度未來可用於碳交易。

碳費出爐宣告排碳有價，減量排放則有機會取得碳權並出售，環境部去年10月發布「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，後續公布官方版自願減量方法學，計有143項（國外110項、國內33項）可供企業可直接採用。

根據環境部資料，審查通過的自願減量專案，包含台灣土地銀行、經濟部水利署、彰化銀行、新光人壽等註冊申請；其中水利署2案「石門水庫北苑園區植樹自願減量專案」、「東埔蚋溪綠美化場地植樹計畫（2022）自願減量專案」，皆為自然碳匯的減量額度。

環境部表示，透過自願減量方法所取得的減量額度（碳權），未來可在碳權交易所交易。

早年曾陸續施行「溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則」（先期專案）、「溫室氣體排放額度抵換專案」（抵換專案）。然而，此2專案現在都不受理新案。

抵換專案截至今年8月底共註冊通過95案、額度申請通過37案，已核發額度2559萬噸，先前取得的抵換專案額度仍有效，可選擇轉為新制額度。另外，截至去年底，先期專案減量額度總計仍有約6100萬公噸。

根據資料，台積電今年2月便申請註銷溫室氣體先期專案減量額度20公噸，用以抵換國內先進封裝3廠「2023年使用液化石油氣1萬889.8公升所產生之溫室氣體排放」，意即做為碳中和用途。

環境部日前發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，明訂目前可交易、拍賣等減量額度包含自願減量及抵換專案2種，早期「先期專案」屬溫室氣體管理法施行前的減量措施，因此只能以協議交易方式進行，不會於碳交所進行交易或拍賣。