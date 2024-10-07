精選收益策略 等待降息的回甘滋味

美國聯準會9月終於敲板降息兩碼至4.75%~5%，然而自9月19日降息之後美國公債指數反而下跌1.43%、十年期公債殖利率彈升26個基本點至3.9672%(截至10/4)。主要債市中，以與股市連動高的美國非投資級公司債指數上漲0.27%領先。

富蘭克林證券投顧表示，美國公債於聯準會降息後反而下跌原因有二：其一是：債市已領先反應降息利多而自五月以來連續5個月上漲；其二為：聯準會主席鮑爾重申美國經濟仍然強健，不想讓市場期待降息兩碼將為常態。尤其降息之後，美國公布的就業數字仍然強勁、通膨率也多僅為碎步小滑，因此債券市場表現反而跌多漲少。

富蘭克林證券投顧建議，債券市場於修正後也帶動殖利率攀揚機會，而且根據過去經驗，聯準會降息時期的高品質債券表現仍可期待。建議投資人可藉由精選收益複合債型基金，由專業經理團隊自動對焦、精選持債主動管理的操作策略，分享這波債市先苦後甘的反彈行情。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，由金融市場的表現，並沒有反應出資金很吃緊到需要大幅度降息的急迫性，因為主要股市屢創新高、市場信貸資金仍充沛、企業債利差處於低檔，突顯目前投資市場並沒有真正在擔心經濟衰退情境。

桑娜．德賽認為，預期這波聯準會降息的總幅度可能將比官員們9月預估的還要少，中性利率最終可能到3.75%~4%。市場焦點也不應只放在貨幣政策，因為美國長期寬鬆財政政策將會持續提振未來幾年經濟表現，而且11月大選的兩黨總統侯選人都有導致未來財政赤字惡化的政見內容，這些是美國長天期公債的隱患。因此儘管有降息題材，策略上宜選擇五年左右的中天期持債，以避免短期債券的再投資風險和長期債券殖利率的回揚風險，採取中性利率曝險方式，再搭配精選的公司債機會，爭取風險調整後的收益空間。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金投組配置以投資等級債為多，平均持債到期殖利率5.69%、存續期間3.69年、到期年數5.39年。目前於美國公債、投資級公司債和非投資級公司債各有約三成配置，因考量企業於景氣走緩時的防禦力不同而需要精選持債，再搭配防禦型公債配置，以及存續期間的調配，期望在有隱患的降息環境中創造更為穩健的收益機會。