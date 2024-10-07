領先業界 元大證券「美股定期定額日日扣」功能上線
美國聯準會降息決策出爐，美國總統大選也正在倒數，不論是哪一方面，都牽動著全球股市經濟脈動，美國股市始終是全球投資人矚目的焦點市場之一。
元大證券除持續與Nasdaq交易所合作提供美股即時報價資訊外，並提供海外各國股市的投資服務，搭配多元海外商品，讓民眾的投資不受時間及空間的限制。元大證券同時致力於普惠金融，全方位滿足各年齡層投資人的需求，領先於今「2024年」10月起推出「美股定期定額日日扣」功能，精選20檔優質標的，投資人可任選每月1~31日扣款，提供更多選擇彈性。此外也全面調整投資門檻，最低10元美元或新台幣300元起即可約定定期定額，且買進手續費至2024年12月31日活動期間內還享均一價優惠，讓投資人可輕鬆參與美國股市。
身為國內龍頭券商，元大證券秉持著專業的金融使命，深耕台灣、立足海外，協助投資人實現「在地生活，全球投資」的理想。不論是投資新手或股市老手，均得以定期定額方式參與美國市場，為自己作出完善的規劃，小額投資實現長遠的財務目標。即日元大證券邀請投資人一同參與「美股定期定額日日扣」及「月月抽好禮」的行列，詳見元大證券活動官網：https://www.yuanta.com.tw/file-repository/content/usadm/index.html
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