若排碳大戶都減碳 環境部估2026年碳費收60億元

環境部今天完成碳費費率審議，一般費率訂為每噸碳新台幣300元且原則分階段調升，優惠費率A、B各為50元、100元。排碳大戶減碳採用優惠費率B的可行性高，預估2026年起政府每年徵收約60億元。

環境部今天召開第6次碳費費率委員會，建議一般費率訂為每噸碳新台幣300元，優惠費率A（行業別指定削減率）、B（技術標竿指定削減率）分別為50元、100元。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀表示，後續環境部會預告核定費率草案，預訂明年試申辦，2026年正式收費。

環境部指出，綜合考量台灣溫室氣體減排現況、排放源類型、排放種類、規模，以及國際間碳定價制度與價格水平、不同碳費費率對台灣總體經濟、物價及個別產業的衝擊影響等因素，多數委員提出上述建議費率。

一般費率部分，環境部說明，碳費採先低後高模式，以分階段調升為原則，建議一般費率起徵價格訂為每公噸300元，後續仍可再視自主減量情形、產業競爭力及國際碳定價水準逐年檢討。

碳費審議會議並建議，2030年後一般費率可考量每公噸碳費為1200元至1800元，可望接軌國際碳定價水準。

根據環境部氣候變遷署統計，台灣2022年溫室氣體排放總量約285.967百萬公噸二氧化碳當量（MtCO2e），扣除碳匯21.83MtCO2e後，淨排放量為264.133MtCO2e，其中約51%屬於製造部門。

環境部進一步說明，全台有4家工廠年排放量1000萬噸以上，國內工廠多數集中在年排放5萬至10萬噸，計183廠，其次為10萬至100萬噸計178廠。

以每噸碳300元估算，在若完全不減碳、不提自主減量計畫的情境下，1000萬噸就要繳近30億元碳費；而年排放量10萬噸的工廠，1年要繳2250萬元碳費。

但若以優惠費率B的100元估算，預估2026年起每年收入約60億元。

企業要如何適用優惠費率A、B，環境部說，優惠費率A（行業別指定削減率），要求一般行業至2030年相對基準年2021削減42%（鋼鐵業25.2%、水泥業22.3%）；優惠費率B（技術標竿指定削減率），各行業至2030年相對基準年平均（2018至2022年）削減率達23%。

環境部估算，如果碳費徵收對象都能提出自主減量計畫，推估2030年可減少37MtCO2e，約相當於2005年排放量的14%。