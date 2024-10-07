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立委批網路詐騙氾濫 數發部：可考慮平台業連帶責任

中央社／ 台北7日電

立委質疑社群平台詐騙廣告猖獗，幾乎占網路詐騙廣告逾9成，是否可考慮平台業者賠償相關詐騙金額的5成。數發部長黃彥男今天表示，如果民眾是因平台業者而遭受詐騙損失，可以考慮業者負擔連帶責任，立法院可提修法。

立法院交通委員會今天邀黃彥男、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、金管會就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委蔡其昌表示，從數發部網路詐騙通報查詢網APP查詢，逾9成詐騙廣告都在Meta上，單一平台就有這麼多的詐騙廣告內容，數發部應該更積極處理，是否可考慮平台賠償詐騙金額的5成。民進黨立委陳素月也關注打詐進度，除了打詐儀表板數字之外，民眾也需要知道政府做了多少打詐措施。

黃彥男表示，確實比較多詐騙內容是在臉書，但這主要是詐騙源頭，後續詐團可能會引導受害者到私人群組。在專法實施前只能跟業者道德勸說、喝咖啡，但隨著打詐專法通過後，也會祭出罰款，最重可以罰新台幣1億元，應該對業者有一定嚇阻效果。

至於法規是否會進一步調整，黃彥男說，如果是因平台遭受詐騙損失，可考慮立法，看平台是否要負擔連帶責任，立法院可以訂相關修法。

國民黨立委洪孟楷也質疑，電子簽章法通過後有要求平台要導入廣告實名制，究竟實名制何時上路。

黃彥男說明，今年底就會實施廣告實名制，業者也在內部調整，若不配合也會開罰。數發部除了用AI掃描網路上詐騙廣告之外，也會要求業者實施廣告實名制，先前一個月有4萬多筆偽冒名人詐騙廣告，現在下降到1萬多件，相信打詐子法實施後，應該可以完全杜絕偽冒名人的詐騙廣告。

數發部也公告納管Google、LINE、Meta與TikTok等網路廣告平台，要求業者在10月31日前向數發部提報法律代表以落實防詐義務。數發部官員說，目前都有跟業者溝通，也有意願設立法律代表。

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