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日本、新加坡收碳稅 南韓訂總量管制及碳權交易

中央社／ 台北7日電

碳費費率委員會今天議定碳費，環境部先前考察新加坡、日本、南韓碳定價政策及實施概況，提供碳費委員參考。目前新加坡及日本皆收碳稅，南韓在總量管制下，建立碳權交易機制。

環境部今天第6次碳費費率委員會後，公布一般費率訂為每噸碳新台幣300元，優惠費率A、B分別為50元、100元起；預訂明年5月底前試申辦，2026年正式收費。

根據環境部考察，日本是亞洲最先開徵碳稅的國家，以2050年淨零、2030年較2013年排放量減少46%為目標，2012年10月起課徵「地球溫暖化對策稅」，俗稱碳稅，每噸約289日圓（約1.88美元），2022年徵收約2200億日圓（約14.3億美元），專款專用於氣候相關事務。

此項稅目主要課徵標的是化石燃料使用量，由燃料生產者（上游）繳稅，與汽柴油、煤碳、天然氣等能源稅疊加共同發揮效果。排放管制對象以電力業、工業、住商、運輸部門為主，管制排放量占總排放量的75%。

日本也訂定「面向實現GX（綠色轉型）的基本方針」，碳定價路徑之中，包含以綠色債券概念來推動成長策略、自願性排放交易機制、擬針對進口化石燃料附加費（炭素賦課金）等。

新加坡部分，減碳目標為2050淨零、2030年減少至60百萬公噸；2019年起徵碳稅，每噸5星幣（約3.7美元），2022年徵收總額約1.98億星幣（約1.46億美元），課徵標的及管制對象，為年排放量大於2.5萬噸者，約50個排放源，管制排放量約占新加坡總排放量的80%。

新加坡後續在2024年逐步調升碳稅稅率，過渡期間實施免稅配額以及國際減量額度抵減。2024年至2025年稅率為每噸25星幣、2026年至2027年稅率為45星幣，預定在2028啟動檢討。

南韓部分，政策目標為2050年達到碳中和（Carbonneutrality）、2030年較2018年排放量減少40%。2015年開始實施溫室氣體排放交易制度，課徵標的是溫室氣體排放量，由排放源承擔（下游），並設計總量管制排放交易機制。

南韓2022年提出排放交易系統（ETS）改善方案，改善方向包含投資更高效率設備者（效率達行業別前10%）將獲得更多免費分配以做為獎勵。當年度排放權平均價格為每噸1萬4650韓幣（約10.7美元），徵收總額約3171億韓幣（約2.31億美元），收費主要使用於減量基礎建設，低碳創新研發，中小企業技術發展支持等。

南韓也逐步增加金融機構的參與，推出券商委託交易，讓企業更方便進行排放權交易以促進流動性；國際減量額度的本土化轉換流程將簡化等。

環境部次長施文真表示，台灣國碳費參考歐盟、日本、南韓、新加坡等國家碳定價制度設計兼顧產業國際競爭力，協助產業低碳轉型。

施文真指出，全球已有75個國家或地區實施碳定價制度，各國因對於碳定價政策工具的採用、實施與設計過程所面臨的挑戰與經驗有所差異，導致所實施之碳定價制度皆有不同。

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