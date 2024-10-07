快訊

新北幼兒園又爆虐兒？2歲女童身上出現瘀青 家長調監視器竟被刪除

「平轉個碗糕！」顏炳立：房市沒有拋售、這情況房價開始跌

北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

聽新聞
0:00 / 0:00

親俄駭客不斷擾台 立委憂：國慶日快到 恐再一波攻擊

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
立法院交通委員會今天進行「我國打詐成效與防制」專案報告，數發部長黃彥男（左）、NCC代主委翁柏宗（右）列席。記者邱德祥／攝影
立法院交通委員會今天進行「我國打詐成效與防制」專案報告，數發部長黃彥男（左）、NCC代主委翁柏宗（右）列席。記者邱德祥／攝影

親俄駭客不斷擾台，從先前的公家機關一路攻擊到一般企業，並沒有停歇趨勢。立委今（7）日在立法院交通委員會質詢時，就向數發部長黃彥男提問，駭客攻擊台灣，究竟是政治因素，還是只是覺得好玩，若真是政治因素，國慶日快到了，會不會再出現一波攻擊，黃彥男則回應，已提升警戒，會加強防護。

聯合報上周五晚間獨家報導，親俄駭客NoName057自9月中旬開始攻擊台灣之後，先是重砲攻擊政府、金融單位，近日逐步將目標轉移至企業，從上周五下午3點30分起，陸續攻打了聯電、台塑化、緯創等企業，讓高科技產業成為了新的重災區。

三家企業的網站在受到攻擊後，已陸續在當晚恢復運作，並在周末公布重訊，證實官網遭駭客以DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，並已啟動相關防禦機制，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對公司營運無重大影響。

而在今天的立法院交通委員會質詢中，國民黨立委林沛祥指出，按照他的了解，駭客習性是不會主動挑釁人，他們的每次攻擊都有目的，也必須有效，俄羅斯、北韓都是駭客最強的國家，若真的要防護，一個企業體根本防不住。這次駭客攻擊究竟是因為政治因素，還是駭客單純覺得好玩，除了這次的DDoS攻擊之外，還會不會有病毒，甚至10月10日國慶日快到了，如果未來還有攻擊，數發部該怎麼因應。

黃彥男回應，俄羅斯駭客此次攻擊的不只有台灣，還有荷蘭等國，目前看起來都是DDoS攻擊，而數發部對於資安攻擊已有事前、事中、事後因應機制，看到新的攻擊會通報各單位，事後也會就資安事件進行分析。目前已經全員動員，提升警戒，會加強監測、防護。

民眾黨立委林國成也表示，駭客問題不是今天才發生，前一段時間，公家機關也被駭客入侵，而技術日新月異，有時候也抓不到這些駭客，打詐之外，也應該要注意資安、駭客等問題；黃彥男則回應，國外的資安攻擊一直都在，不過，數發部有聯防相關機制，目前也都沒有造成資料外洩，這也是民間業者的努力。

資安

延伸閱讀

資策會今日召開董事會 人事案成今早立院質詢焦點之一

劉世芳災變會議點名基隆 藍委：天災搞鬥爭 意在罷樑

綠營指北北桃跟進放假固樑 林沛祥：颱風天拚命噴口水

檢偵辦大小眼？ 林沛祥：超思才是大家想知真相的弊案

相關新聞

最新人口推估一延再延？ 國發會主委劉鏡清：17日公布

國發會每兩年發布的人口推估報告一延再延，國發會主委劉鏡清7日表示，預計在國發會委員會討論後，10月17日就會公布，不會再...

親俄駭客不斷擾台 立委憂：國慶日快到 恐再一波攻擊

親俄駭客不斷擾台，從先前的公家機關一路攻擊到一般企業，並沒有停歇趨勢。立委今（7）日在立法院交通委員會質詢時，就向數發部...

打詐通報查詢網遭質疑延後 數發部：12月正式上線

立委關注數發部推動「網路詐騙通報查詢網」，原預計8月底上線，但至今還沒正式上線。數發部長黃彥男表示，正式版本12月上線，...

國發基金是散財童子？ 劉鏡清：評估是否撤出如興

國發基金投資頻爆雷，國發會主委劉鏡清7日表示，國發基金在投後管理方面比較被動，接下來會努力改善，也正在評估是否撤出如興（...

民眾電商儲值金消失 數發部：密碼多種驗證避免遭盜

立委關注民眾反映網購平台帳戶被盜用，個人儲值金遭用光。數發部今天表示，駭客採撞庫攻擊，蒐集已被公開揭露的個人資訊，到各家...

工總：台灣調漲電價仍低於亞鄰 盼碳費制定相同邏輯

環境部今天召開第6次碳費費率審議會。工總表示，日本、韓國等亞洲鄰近競爭國家的實質碳費費率很低，台灣工業電價調漲後也是低於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。