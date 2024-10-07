親俄駭客不斷擾台 立委憂：國慶日快到 恐再一波攻擊

親俄駭客不斷擾台，從先前的公家機關一路攻擊到一般企業，並沒有停歇趨勢。立委今（7）日在立法院交通委員會質詢時，就向數發部長黃彥男提問，駭客攻擊台灣，究竟是政治因素，還是只是覺得好玩，若真是政治因素，國慶日快到了，會不會再出現一波攻擊，黃彥男則回應，已提升警戒，會加強防護。

聯合報上周五晚間獨家報導，親俄駭客NoName057自9月中旬開始攻擊台灣之後，先是重砲攻擊政府、金融單位，近日逐步將目標轉移至企業，從上周五下午3點30分起，陸續攻打了聯電、台塑化、緯創等企業，讓高科技產業成為了新的重災區。

三家企業的網站在受到攻擊後，已陸續在當晚恢復運作，並在周末公布重訊，證實官網遭駭客以DDoS（分散式阻斷服務）攻擊，並已啟動相關防禦機制，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞等情事，對公司營運無重大影響。

而在今天的立法院交通委員會質詢中，國民黨立委林沛祥指出，按照他的了解，駭客習性是不會主動挑釁人，他們的每次攻擊都有目的，也必須有效，俄羅斯、北韓都是駭客最強的國家，若真的要防護，一個企業體根本防不住。這次駭客攻擊究竟是因為政治因素，還是駭客單純覺得好玩，除了這次的DDoS攻擊之外，還會不會有病毒，甚至10月10日國慶日快到了，如果未來還有攻擊，數發部該怎麼因應。

黃彥男回應，俄羅斯駭客此次攻擊的不只有台灣，還有荷蘭等國，目前看起來都是DDoS攻擊，而數發部對於資安攻擊已有事前、事中、事後因應機制，看到新的攻擊會通報各單位，事後也會就資安事件進行分析。目前已經全員動員，提升警戒，會加強監測、防護。

民眾黨立委林國成也表示，駭客問題不是今天才發生，前一段時間，公家機關也被駭客入侵，而技術日新月異，有時候也抓不到這些駭客，打詐之外，也應該要注意資安、駭客等問題；黃彥男則回應，國外的資安攻擊一直都在，不過，數發部有聯防相關機制，目前也都沒有造成資料外洩，這也是民間業者的努力。