打詐通報查詢網遭質疑延後 數發部：12月正式上線

立委關注數發部推動「網路詐騙通報查詢網」，原預計8月底上線，但至今還沒正式上線。數發部長黃彥男表示，正式版本12月上線，網路詐騙通報查詢網APP測試版約2000人下載，開發APP使用經費約新台幣1300萬元。

立法院交通委員會今天邀黃彥男、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、金管會就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委黃健豪指出，數發部先前說法是最快8月底上線網路詐騙通報查詢網，但現在已經10月卻還沒上線，質疑相關進度是否跳票延後。目前許多同事都有下載使用網路詐騙通報查詢網APP，但發現不容易通報，另外在Google打關鍵字，發現找不到網路詐騙通報查詢網的官方網站。

黃彥男表示，現在是透過測試蒐集民眾使用意見，現在是投資詐騙案件最嚴重，假帳單的繳費詐騙、交友詐騙也都有，目前約2000人下載使用APP，預計後續12月正式上線。

數發部官員說明，目前網路詐騙通報查詢網的網站其實已經可以在Google搜尋到，不過因為排序頁面比較後面，後續也會看如何優化搜尋狀況。

國民黨立委廖先翔關注APP上線狀況、開發APP花費多少錢等，也好奇如果民眾假日通報網路廣告詐騙，系統是否可以處理、進行後續下架。

黃彥男表示，先前公開釋出的是beta版本，後續也會持續調整，希望假日也可以處理民眾通報，目前正在各部會協調中。

數發部數位產業署副署長林俊秀表示，除了APP之外還包括後續接收通報與客服等，APP目前使用經費約1300萬元。

此外，根據數發部預算，明年規劃網路詐騙通報查詢網編列預算為5806萬3000元。