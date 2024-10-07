捍衛勞動尊嚴 民團呼籲修法提升工會組織率

全球最大的跨國工會組織「國際工會聯合會」（ITUC）將10月7日訂為世界尊嚴勞動日，ITUC以勞工應得和平與民主作為今年主題，勞工團體與立委今天舉行記者會，要求政府正視台灣尊嚴勞動面臨的挑戰，勞動三法已到了亟待重新修法的時刻。

台灣勞工陣線今天與民進黨立委范雲、TTNCWatch（台灣跨國企業監察）成員的環境權保護基金會在立法院舉行「捍衛勞動尊嚴，強化工會力量」記者會。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，捍衛尊嚴勞動及勞動尊嚴能夠讓所有勞工處在有尊嚴的勞動環境，勞陣今年呼應ITUC主題，針對集體協商、工會力量、工會保護議題，向政府提出呼籲。

他說，台灣雖然沒有像國外工會被赤裸裸打壓，但台灣工會的組織率一直都很低，團體協約覆蓋率也很低，捍衛尊嚴勞動的過程，工會絕對是關鍵力量，政府重視尊嚴勞動的議題。

孫友聯表示，勞陣未來將會把薪資透明作為最重要的工作項目，主要在最低工資法立法後，維持勞工尊嚴勞動的勞動條件是關鍵核心，透過工會強化勞工協商能力，未來需要大家一起努力。

范雲指出，台灣在性別人權是亞洲第一，但勞權仍有非常多需要努力，提升台灣工會的能量是首要之務。台灣工會組織率相當低，以較具談判協商功能的企業產業勞工工會為例，2023年底只有7.9%有成立工會，主要癥結在工會法第11條規定30人以上才能組工會。然而，台灣98%企業雇用員工不到30人，中小企業僱用勞工總數占勞工總數達46.7%，受到這個法令限制，讓台灣工會組織力難以提升，將要求研議降低工會成立的門檻，才有助台灣勞工權益提升。

台灣勞工陣線副秘書長楊書瑋說，ITUC每年都會公布全球權利指數，調查各國及企業對於工會相關權利侵害作為。台灣在這份報告得到2（0到5分，得分愈高，勞權愈受侵害），顯示勞工集體權益比較不被侵害，但是台灣直到2011年才修正施行勞動三法（工會法、團體協約法、勞資爭議處理法）。

楊書瑋表示，勞動三法通過10餘年，國內的工會組織率並無大幅提升，顯示組織工會的障礙仍在，團體協約也未能發展成工會透過集體談判提升勞動條件的重要模式，即使成立工會也無法進行罷工，甚至遭限制籌組工會，違反國際的勞動人權公約，因此，勞動三法已到了亟待重新修法的時刻，才能提升勞動尊嚴。