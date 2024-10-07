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最新人口推估一延再延？ 國發會主委劉鏡清：17日公布

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國家發展委員會主任委員劉鏡清（圖）7日列席立法院經濟委員會，報告業務概況。中央社
國家發展委員會主任委員劉鏡清（圖）7日列席立法院經濟委員會，報告業務概況。中央社

國發會每兩年發布的人口推估報告一延再延，國發會主委劉鏡清7日表示，預計在國發會委員會討論後，10月17日就會公布，不會再延。

劉鏡清今出席立法院經濟委員會就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施（含政策、人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向）」進行報告，並備質詢。

國民黨立委楊瓊瓔、張嘉郡、呂玉玲質詢時皆關心人口推估報告何時公布？劉鏡清答詢表示，延後的原因是希望更負責任的來報告，國發會內部曾進行多次會議，而第一次延後，是希望同仁再去了解國際趨勢；第二次延後，則是希望人口推估要有答案，「我們希望帶著方案和做法來面對人民。」

人口推出報告，由國發會每兩年發布一次，過去都在8月公布，今年原本也訂在8月，後來延至9月6日，接著又延至9月30日，日前再延至10月31日之前，連前行政院長陳冲都批，「該定期公布的不公布，徒亂人心，連AI都不忍看下去。」

劉鏡清今在立法院面對立委質詢時，除說明最新人口推估報告預計公布時程、延後發布的原因。劉鏡清並強調，台灣也需要看看其他國家的趨勢變化，像是日本的人口問題已在改善中。

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