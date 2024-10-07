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工總：台灣調漲電價仍低於亞鄰 盼碳費制定相同邏輯

中央社／ 台北7日電
環境部7日召開第6次碳費費率審議會，預計這次審議會將給出一般及優惠費率的建議值。中央社
環境部7日召開第6次碳費費率審議會，預計這次審議會將給出一般及優惠費率的建議值。中央社

環境部今天召開第6次碳費費率審議會。工總表示，日本、韓國等亞洲鄰近競爭國家的實質碳費費率很低，台灣工業電價調漲後也是低於鄰近國家，建議碳費費率應要略低於主要競爭國。

工總理事林才翔今天出席百大產業淨零大會受訪表示，工總支持政府政策，產業本身也要有節能減碳的意識，透過技術和物料自主減量，並享有優惠費率；觀察日本、韓國等亞洲鄰近競爭國家的實質費率水準很低，希望台灣碳費費率設計比照日韓。

林才翔表示，近期電價調漲後價格也比鄰近國家低，台灣的水電價格低廉是產業長期以來的優勢，碳費若可以朝同樣的邏輯設計，定價略低於主要競爭國家，對產業發展比較有利。

經濟部電價費率審議會決議民生電價凍漲，產業電價調整14%，新電價10月16日上路。林才翔表示，近年國際燃料大漲，鄰近國家的電力公司經營也很辛苦，台電累計虧損約新台幣4000億元，負債比達93%，但調漲電價最終會反映到市場，需要思考台灣是否有條件放棄核能，呼籲政府重新思考能源配比，因為核能是最乾淨、便宜的電力，便宜和穩定的電力對產業非常重要。

同時，工總今天正式宣告「產業碳中和聯盟」已吸引超過百家公協會加入。產業碳中和聯盟為工總2022年與經濟部共同合作推動成立，原先號召鋼鐵、石化、水泥、紡織、造紙等30個產業公會，至今已吸引103家公協會參加。

經濟部產業發展署主秘林德生表示，淨零碳排已成為產業趨勢，感謝公協會跳出來執行減碳計畫，2年來已經超過百家公協會參加；產業減碳面臨缺乏專業人才、知識以及經費等問題，因此政府也透過協助人才培育、組織專家輔導團以及補助獎勵等3方面措施，協助產業執行淨零轉型。

林才翔表示，工總共有159個產業公會，長期以來攜手石化、水泥和鋼鐵等10大產業和政府機關共同執行減碳計畫，至今投入約827億元，執行1.9萬個減碳計畫，減碳效益達2000萬噸，占全台總碳排約7%。

減碳 電價

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