談國內景氣 劉鏡清：出口投資創次高、民間消費創新高

國發會主委劉鏡清7日表示，目前國內經濟續處穩健成長軌道，7月以來國內外主要機構預測我國今年經濟成長率多在3.5%以上，主計總處甚至預估可望達到3.9%，且樂觀看待今年在商品出口和民間投資金額部分，都將創下歷年次高，民間消費名目金額部分更可望續創新高。

不過，劉鏡清今也提到，明年總預算卡關，會影響今年政策目標。

劉鏡清今出席立法院經濟委員會就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施（含政策、人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向）」進行報告，並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆質詢指出，明年總預算在立院卡關，對施政是否會有影響，劉鏡清答詢表示，要達到政策目標會有困難。

劉鏡清說，如果總預算無法通過，會讓各項政策難以推動，要達到政策目標就會有困難。

談及目前國內經濟景氣，劉鏡清形容「滿繁榮」，他指出，主計總總處更預測今年商品出口4,701億美元，為歷年次高，年增8.71%。主因隨全球經貿成長穩定回升，AI等新興科技應用需求熱絡，帶動出口及生產動能成長穩健，國內出口金額已連續十個月正成長，惟傳統產業外銷復甦平緩。

在投資部分，劉鏡清指出，國內半導體廠商加快擴大先進製程及高階封測產能，以順應AI等新興科技產品需求，加上國際科技大廠紛紛擴大加碼設立研發中心、資料中心等來台投資等，有效激發民間投資活力。根據主計總處預測，今年民間投資達5兆1,886億元，為歷年次高，實質成長3.89%。

關於民間消費動能方面，劉鏡清表示，受惠勞動市場穩健及調薪的所得效果、股市暢旺挹注財富效果等推力，且國人旅遊熱潮延續等有利因素，均有助支撐民間消費表現。根據主計總處預測今年民間消費名目金額上看11兆9896億元，為歷年新高，實質成長2.78%。