工總攜手百大產業 響應政府淨零轉型

全國工業總會7日表示，自2005年起配合產業發展署超前部署，陸續與鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織、半導體等產業公(協)會合作，共同推動減量工作，並在2022年7月8日帶領30家產業公協會舉行「產業碳中和聯盟成立大會」，並由各公會理事長出席響應以大帶小的減量目標。經過短短兩年時間，碳中和聯盟已陸續辦理完成人才培訓(共計5,241家廠商參與，培訓16,239名學員)、媒合政府資源(個案284家，以大帶小1,076家)，以及減碳輔導(個案3,872家，以大帶小229家)。

工總為響應政府淨零轉型五大策略，這兩年共同與財團法人台灣綜合研究院合作(以下簡稱台綜院)，並一直努力邀請各產業加入碳中和聯盟，今年度聯盟成員數已突破100家，這是非常不容易的目標，7日活動邀請產發署指導「超前淨零2050-產業攜手邁向淨零大會」，希望進一步凝聚全國各產業的力量，以實際行動宣示我們將致力於2050淨零碳排的目標。本次大會邀請經濟部產業發展署、學界專家和百大產業代表共襄盛舉，透過響應儀式，彰顯每位參與者對減碳淨零的堅定信念，並攜手承諾戮力實現淨零目標。除了響應活動，本大會邀請專家學者闡釋產業邁向淨零轉型面臨的挑戰與因應之道，以及企業分享減碳實務及成果。

產業碳中和聯盟旨在針對碳管理事宜為業界發聲，成為政府與業者間的溝通平台；2024年聯盟成員產業公協會將帶領企業會員，大型企業帶領中小企業，協助業界從碳的減量、移除到碳抵換，進行低碳轉型，以降低產業整體衝擊。期能協助政府成為淨零轉型最強而有力的後盾，讓產業順利邁向2050淨零碳排放目標。