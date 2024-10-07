人口推估發布一再延後 劉鏡清透露原因

國發會每兩年發布的人口推估一延再延，引發外界質疑與批評，國發會主委劉鏡清表示，在10月17日委員會後討論後就會公布，不會再延。

國發會每兩年發布一次的人口推估報告，過去都在8月公布，今年原本也訂在8月，後來延至9月6日，接著又延至9月30日，日前再延至10月31日之前，連行政院前院長陳冲都批，「該定期公布的不公布，徒亂人心，連AI都不忍看下去。」

劉鏡清今在立院經委會表示，延後的原因希望更負責任的報告，內部進行多次會議，而第一次延後，是希望同仁再去了解國際趨勢，第二次延後，則是希望人口推估要有答案，「沒有答案不要面對人民。」