國發基金投資頻爆雷 劉鏡清：討論撤出如興
國發基金投資頻爆雷，國發會主委劉鏡清坦言，國發基金在投後管理方面比較被動，接下來會努力改善，也在討論撤出如興，並與Gogoro進行溝通。
劉鏡清表示，國發基金投資的企業，如果是方向正確、技能可能不足，也有增加三委員進行技術評估，且未來投資合約都會明定，必須讓國發基金進入董事會才接受投資申請。
劉鏡清也透露，包括之前爆雷的如興，以及長期虧損、股價跌逾9成的電動機車龍頭Gogoro也在討論投後，「國發基金已經評估是否撤出如興，而在Gogoro雖然沒有董事席次，但是進行溝通、討論，也會找接班團隊看看未來問題。」
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