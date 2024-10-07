資策會今日召開董事會 人事案成今早立院質詢焦點之一

資策會今天召開董事會，討論資策會董事長年終獎金發放規則、執行長異動等案，讓資策會內部的人事角力，也成今（7）早立法院交通委員會的焦點之一。由於資策會隸屬數發部，民眾黨立委林國成要求數發部長黃彥男必須要有擔當，「不能讓資策會變成賴友友之友會，這樣不好。」黃彥男則回應，「會從法規面處理」。

聯合報上周獨家披露，資策會預定今日召開董事會，不僅要討論資策會董事長年終獎金發放規則，也要討論資策會執行長異動。

由於資策會董事長職務長年不支薪，新任董事長黃仲銘今年上任後，不僅要求支薪，也要求年終獎金，因此交付董事會討論，另外，原本任期到明年4月的執行長卓政宏，任期也改至12月8日為止，資策會的人事變化引起外界關注。

林國成今日質詢數發部長時詢問，「資策會董事長、執行長有沒有任期制？有沒有督導權力？」他指出，資策會原任董事長任期未到，結果，現任董事長黃仲明，拿了一個賴友友的牌子就可以馬上去。

而且，資策會董事長職務過去通常不支薪，為何董事長黃仲明一上任就要求支薪，這是否合理？數發部數位產業署長林俊秀回應，前幾任資策會董事長，都是由學校教授兼任，黃仲明屬於專任，按照財團法人法規定，是可以支薪。

林國成指出，黃仲明過去是遊戲公司董事長，現在卻來資策會領專業職支薪，但是打詐也需要資策會、需要很多專業知識，「他是做什麼起家？他有辦法去設計我們需要的網路嗎？當然，你這個人不是你派，我要拜託你，嚴格監督。」表達資策會是專業單位，數發部不能將資通領域當兒戲。

林國成也說，「資策會去年度還虧損兩億元，這些單位編列預算都來自政府機關委託案。我也知道包括我在內，無法抵抗賴友友，但是，政務官、立法委員要有尊嚴，你也要有擔當，不能為所欲為，資策會變成賴友友之友會，這樣就不好。」