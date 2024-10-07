快訊

酒店妹欠債起殺心...狠殺男友水泥封屍棄置 最終判關27年半定讞

賴總統提出「祖國論」後 中共33機艦出海擾台

台東離奇車禍屍塊散布…死者身分曝光 當「城市遊俠」慘死街頭

資策會今日召開董事會 人事案成今早立院質詢焦點之一

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
資策會董事長黃仲銘。（圖／資策會提供）
資策會董事長黃仲銘。（圖／資策會提供）

資策會今天召開董事會，討論資策會董事長年終獎金發放規則、執行長異動等案，讓資策會內部的人事角力，也成今（7）早立法院交通委員會的焦點之一。由於資策會隸屬數發部，民眾黨立委林國成要求數發部長黃彥男必須要有擔當，「不能讓資策會變成賴友友之友會，這樣不好。」黃彥男則回應，「會從法規面處理」。

聯合報上周獨家披露，資策會預定今日召開董事會，不僅要討論資策會董事長年終獎金發放規則，也要討論資策會執行長異動。

由於資策會董事長職務長年不支薪，新任董事長黃仲銘今年上任後，不僅要求支薪，也要求年終獎金，因此交付董事會討論，另外，原本任期到明年4月的執行長卓政宏，任期也改至12月8日為止，資策會的人事變化引起外界關注。

林國成今日質詢數發部長時詢問，「資策會董事長、執行長有沒有任期制？有沒有督導權力？」他指出，資策會原任董事長任期未到，結果，現任董事長黃仲明，拿了一個賴友友的牌子就可以馬上去。

而且，資策會董事長職務過去通常不支薪，為何董事長黃仲明一上任就要求支薪，這是否合理？數發部數位產業署長林俊秀回應，前幾任資策會董事長，都是由學校教授兼任，黃仲明屬於專任，按照財團法人法規定，是可以支薪。

林國成指出，黃仲明過去是遊戲公司董事長，現在卻來資策會領專業職支薪，但是打詐也需要資策會、需要很多專業知識，「他是做什麼起家？他有辦法去設計我們需要的網路嗎？當然，你這個人不是你派，我要拜託你，嚴格監督。」表達資策會是專業單位，數發部不能將資通領域當兒戲。

林國成也說，「資策會去年度還虧損兩億元，這些單位編列預算都來自政府機關委託案。我也知道包括我在內，無法抵抗賴友友，但是，政務官、立法委員要有尊嚴，你也要有擔當，不能為所欲為，資策會變成賴友友之友會，這樣就不好。」

資策會

延伸閱讀

NCC代理主委翁柏宗資格有疑義 交委會專題報告改由主秘上台報告

卓榮泰指財劃法無共識 黃國昌諷時空背景不同之術

羅廷瑋棄權白營也不滿 林國成：小草失望但還沒絕望

民眾黨雨中開講聲援柯文哲 黃國昌：查無涉貪金流應放人

相關新聞

人口推估發布一再延後 劉鏡清透露原因

國發會每兩年發布的人口推估一延再延，引發外界質疑與批評，國發會主委劉鏡清表示，在10月17日委員會後討論後就會公布，不會...

國發基金投資頻爆雷 劉鏡清：討論撤出如興

國發基金投資頻爆雷，國發會主委劉鏡清坦言，國發基金在投後管理方面比較被動，接下來會努力改善，也在討論撤出如興，並與Gog...

資策會今日召開董事會 人事案成今早立院質詢焦點之一

資策會今天召開董事會，討論資策會董事長年終獎金發放規則、執行長異動等案，讓資策會內部的人事角力，也成今（7）早立法院交通...

明年總預算卡關 國發會：影響今年政策目標

國發會今至立院經委會進行業務報告，提出今年經濟成長率預估在3.5%，但民進黨立委賴瑞隆提出，明年總預算在立院卡關，對施政...

緯創聯電遭DDoS攻擊 黃彥男：未見嚴重損害皆有掌握

近期台塑化、緯創、聯電紛紛公告網站遭網路DDoS攻擊，外界關注網路攻擊狀況。數發部長黃彥男今天表示，國安會、數發部都有掌...

石破茂被迫屈就寬鬆政策 日圓戲劇化重貶後會往哪走？

日本新首相石破茂上任之後，由於石破茂是前日相安倍晉三寬鬆貨幣政策的最大反對者，原本市場預期他接下來應該會採取緊縮以及對日圓升息的措施，但出乎外界意料的，他卻反向而行，排除日本銀行（日本中央銀行）現在升息的可能性，使日圓不到一周就貶了近5%，接下來日圓會怎麼走？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。