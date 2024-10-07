碳費費率審議前 產業環團隔空喊話

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，工總認為在沒有台版CBAM的情況下，對國內產業衝擊大，所以應有合理的優惠費率；環團認為維持一定的起徵價格，才能符合污染者付費的原則。

環境部今天召開第6次碳費費率審議會，預計這次審議會將給出一般及優惠費率的建議值。

第5次碳費費率審議會於9月9日召開，委員建議一般費率起徵區間為每噸碳新台幣300至500元，預計2030年調升至1200至1800元。

中華民國全國工業總會常務理事江啟靖會前受訪表示，不反對接軌國際，但碳費只有台灣有，而台灣也沒有台版CBAM（歐盟碳邊境調整機制），因此沒辦法對國外進口高碳排的產品課稅，勢必會對台灣產業衝擊非常大。

江啟靖指出，企業減碳需要錢、收碳費也是錢，排碳有價是趨勢，可是企業如何籌措投入減碳的經費也是應考慮的；台灣主要貿易競爭對象，如中國、日本、韓國等，他們的制度設計碳定價不高。

江啟靖認為，「300、500元都只是喊價」，若一般費率與優惠費率要有很大的差距，差距不大、誘因就不強。所以重要的是配套措施、要做到什麼程度才能享優惠，這些才應該進一步思考。

環境權保障基金會氣候變遷暨公正轉型部主任林彥廷表示，環保團體認為一般費率由500元起徵起，2030年至少達3000元；在有A、B兩種優惠費率的情況下，優惠費率B不應低於300元，較為嚴格的優惠費率A為100元，才能符合污染者付費的原則。

林彥廷指出，若依現在制度折扣再折扣，優惠費率可能淪為10元、20元的銅板價，這樣的費率真的太低；雖然同意碳費制度趕快實施，但還是希望起徵價維持一定水準。

林彥廷強調，日前出席紐約氣候週，活動中也有遇到台灣廠商，他們提到若費率過低，也會影響碳移除投資；制定合理的碳費就能夠帶動減碳誘因和相關經濟。