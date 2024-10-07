明年總預算卡關 國發會：影響今年政策目標

國發會今至立院經委會進行業務報告，提出今年經濟成長率預估在3.5%，但民進黨立委賴瑞隆提出，明年總預算在立院卡關，對施政是否會有影響，國發會主委劉鏡清表示，要達到政策目標會有困難。

劉鏡清表示，如果總預算無法通過，會讓各項政策難以推動，要達到政策目標就會有困難。

台電日前宣布電價調漲，民眾黨立委張啟楷表示，台鐵由於電費年增2億也規劃漲票價，但政府多次表示不會衝擊到物價，劉鏡清則表示，會去溝通影響層面有多大。

經濟部次長何晉滄則說，電價調漲後台水的電費會增加3.56億元，但目前沒有漲價的規劃。