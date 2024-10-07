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緯創聯電遭DDoS攻擊 黃彥男：未見嚴重損害皆有掌握
近期台塑化、緯創、聯電紛紛公告網站遭網路DDoS攻擊，外界關注網路攻擊狀況。數發部長黃彥男今天表示，國安會、數發部都有掌握，目前沒看到嚴重斷訊跟損害。
立法院交通委員會今天邀黃彥男、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、金管會就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。
親俄羅斯的駭客組織NoName057在9月中旬對台灣政府發起分散式阻斷服務攻擊（DDoS），數發部當時說明，警戒層級比照總統大選，共45單位受到攻擊。近期石化廠台塑化、電子組裝廠緯創、晶圓代工廠聯電皆公告網站遭網路DDoS攻擊，媒體關注是否有掌握相關資安情資與損害狀況。
黃彥男今天在立法院接受媒體會前訪問時表示，民間業者被攻擊，國安會、數發部都有掌握相關狀況。駭客組織很多，有些跟先前那波是相同駭客，也有出現新的駭客組織，數發部都有分享情資給相關單位，目前沒看到嚴重斷訊跟損害狀況。
黃彥男說明，近期侵擾也是以DDoS為主，但並沒有入侵系統內部，有些甚至不到1級資安事件（資安事件中的最輕微事件）。
數發部10月4日宣布，網路詐騙通報查詢網APP已開放民眾下載測試安卓版跟iOS版本，屬於公開測試階段，不過有民眾反映部分詐騙內容並無網址，無法通報。
黃彥男對此表示，目前對外釋出的屬於Beta版，希望外界給予建議讓數發部持續改善，預計今年底釋出正式版本。
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