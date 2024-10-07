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緯創聯電遭DDoS攻擊 黃彥男：未見嚴重損害皆有掌握

中央社／ 台北7日電
針對國際駭客近期針對台灣部分公私部門網站進行分散式阻斷服務攻擊(DDoS)侵擾，導致連線不穩情形。對此，數位發展部今天下午特別由部長黃彥男（右二），及闕河鳴（左一）、林宜敬（右一）兩位次長及資通安全署長謝翠娟（左二）ㄧ同出席記者會說明。聯合報系記者林俊良／攝影
針對國際駭客近期針對台灣部分公私部門網站進行分散式阻斷服務攻擊(DDoS)侵擾，導致連線不穩情形。對此，數位發展部今天下午特別由部長黃彥男（右二），及闕河鳴（左一）、林宜敬（右一）兩位次長及資通安全署長謝翠娟（左二）ㄧ同出席記者會說明。聯合報系記者林俊良／攝影

近期台塑化、緯創、聯電紛紛公告網站遭網路DDoS攻擊，外界關注網路攻擊狀況。數發部長黃彥男今天表示，國安會、數發部都有掌握，目前沒看到嚴重斷訊跟損害。

立法院交通委員會今天邀黃彥男、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委翁柏宗、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、金管會就「我國打詐成效與防制」進行專題報告，並備質詢。

親俄羅斯的駭客組織NoName057在9月中旬對台灣政府發起分散式阻斷服務攻擊（DDoS），數發部當時說明，警戒層級比照總統大選，共45單位受到攻擊。近期石化廠台塑化、電子組裝廠緯創、晶圓代工廠聯電皆公告網站遭網路DDoS攻擊，媒體關注是否有掌握相關資安情資與損害狀況。

黃彥男今天在立法院接受媒體會前訪問時表示，民間業者被攻擊，國安會、數發部都有掌握相關狀況。駭客組織很多，有些跟先前那波是相同駭客，也有出現新的駭客組織，數發部都有分享情資給相關單位，目前沒看到嚴重斷訊跟損害狀況。

黃彥男說明，近期侵擾也是以DDoS為主，但並沒有入侵系統內部，有些甚至不到1級資安事件（資安事件中的最輕微事件）。

數發部10月4日宣布，網路詐騙通報查詢網APP已開放民眾下載測試安卓版跟iOS版本，屬於公開測試階段，不過有民眾反映部分詐騙內容並無網址，無法通報。

黃彥男對此表示，目前對外釋出的屬於Beta版，希望外界給予建議讓數發部持續改善，預計今年底釋出正式版本。

台塑化 駭客

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