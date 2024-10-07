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電費年增2億台鐵擬漲票價 經濟部次長何晉滄「給解方」
台電本月16日將調漲產業電價，用電大戶台鐵將漲價7%，每年預計增加逾2億元電費，衝擊台鐵營運，凍漲29年的票價，這波調整的機率更高。對此，經濟部次長何晉滄7日表示，目的事業主管機關可評估編列預算，或許可以讓價格凍漲，或者建議減免或優惠。
何晉滄今出席立法院經濟委員會就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施（含政策、人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向）」進行報告，並備質詢，會前接受媒體詢問做了以上表示。
何晉滄表示，先前已有醫院、社福機構、農漁業等產業，都曾有過申請凍漲或減免的前例，因此目的事業主管機關（台鐵）可以進行產業狀況評估，以穩定物價為主，並兼顧民生。
台鐵下次董事會將於22日召開，是否要因應新版電價重新試算漲價方案，仍有待評估。
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