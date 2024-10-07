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電費年增2億台鐵擬漲票價 經濟部次長何晉滄「給解方」

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
台鐵公司預估10月22日再召開董事會討論票價調漲一事。聯合報系資料照
台鐵公司預估10月22日再召開董事會討論票價調漲一事。聯合報系資料照

台電本月16日將調漲產業電價，用電大戶台鐵漲價7%，每年預計增加逾2億元電費，衝擊台鐵營運，凍漲29年的票價，這波調整的機率更高。對此，經濟部次長何晉滄7日表示，目的事業主管機關可評估編列預算，或許可以讓價格凍漲，或者建議減免或優惠。

何晉滄今出席立法院經濟委員會就「我國政府對新創及中小企業扶植政策執行狀況與未來精進措施（含政策、人才、法制、稅制、資金、區域平衡等六大面向）」進行報告，並備質詢，會前接受媒體詢問做了以上表示。

何晉滄表示，先前已有醫院、社福機構、農漁業等產業，都曾有過申請凍漲或減免的前例，因此目的事業主管機關（台鐵）可以進行產業狀況評估，以穩定物價為主，並兼顧民生。

台鐵下次董事會將於22日召開，是否要因應新版電價重新試算漲價方案，仍有待評估。

台鐵 漲價 電價

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