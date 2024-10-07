快訊

輝達背後的男人 「併購天王」陳泰銘搶進AI大航海時代

Dcard大書出軌偷吃新人 網翻出舊照推算時間點「大概覺得沒什麼」

馬桶一圈陳年汙漬難清除？專家傳授預防方法：通常和2事有關

NCC代理主委翁柏宗資格有疑義 交委會專題報告改由主秘上台報告

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
NCC代理主委翁柏宗資格爭議不斷，今日立法院交委會召開會議時，主席國民黨立委魯明哲裁示由NCC主秘黃文哲進行報告，然民眾黨立委林國成則有不同意見。圖／擷取自國會頻道立法院議事轉播頻道
NCC代理主委翁柏宗資格爭議不斷，今日立法院交委會召開會議時，主席國民黨立委魯明哲裁示由NCC主秘黃文哲進行報告，然民眾黨立委林國成則有不同意見。圖／擷取自國會頻道立法院議事轉播頻道

NCC（國家通訊傳播委員會）代理主委翁柏宗資格爭議不斷，今日立法院交通委員會召開會議時，主席國民黨立委魯明哲表示，「院長有指示，因NCC代理主委資格有所爭議，避免後續有爭議，由黃文哲主秘進行報告。」雖然台下委員有不同意見，但最後仍由NCC主秘上台報告。

立法院交委會今（7）日舉行「我國打詐成效與防制」專題報告，找來數位發展部部長黃彥男、NCC（國家通訊傳播委員會）代理主任委員翁柏宗、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、警政署刑事警察局、金融監督管理委員會專題報告，並備質詢。

翁柏宗一早進入交委會就受到媒體關注，而在會議報告中，魯明哲表達，「院長有指示，因NCC代理主委資格有所爭議，避免後續有爭議，由黃文哲主秘進行報告。」

對此，民眾黨林國成持相反意見，認為通傳會應作為而未作為、行政院未明確作為，不能因為身份未明確，就不讓翁柏宗上台報告，此外，主秘紀錄比代理主委不良，還要上台報告，「如果主席認為效益可以，我服從主席裁定。」

魯明哲則回應，立法院三讀通過NCC組織法，然而，代表立法院通過的法令卻沒有受到尊重，不能因為組織爭議來改變交通委員會既有原則，最後，裁定仍由NCC主秘上台報告，質詢、備詢時間再視委員要求，看是由代理主委、還是主秘上台釐清委員所提問題。

NCC 國民黨 立法院

延伸閱讀

拒翁柏宗拜會 藍營：不承認是合法NCC代主委

黃國昌爆料翁柏宗送海鮮 竟由媒體公司埋單

民眾黨團要求翁柏宗離開議場 立法院會一度停擺

影／民眾黨立院開議出招 批卓揆濫權 轟NCC主委出場

相關新聞

成為輝達背後的男人 「併購天王」陳泰銘搶進AI大航海時代

「集團近期完成了兩個併購案，這將成為國巨進軍高階利基型市場時，成長的主要驅動力！」鬈髮深目的國巨集團資深執行副總Clau...

碳費審議 自主減量優惠「可樂價」

碳費費率審議會今（7）日將召開第六次審議會，同時也是被環境部定調為最後一次審議。在確認碳費一般費率起徵落在每噸300至5...

低碳化補助 55%企業未過關

經濟部推動四大補助企業提早適應智慧、減碳雙軸轉型，但立法院預算評估報告指出，截至7月底補助案申辦未通過比率達55%，針對...

第6次碳費費率7日審議 環境部盼10月完成預告

環境部明天召開第6次碳費費率審議會，預期有最後定案。根據第5次會議建議，碳費起徵區間為新台幣300至500元間；部長彭啓...

本周留意聯準會動向及特斯拉 美股第3季財報季即將開跑

美國9月非農就業新增25.4萬人，超乎市場預期，失業率也略降至4.1%，讓市場信心大增，美股四大指數上周五全面收紅，漲幅...

加油稍等 中油：明起汽、柴油各降0.1元、0.2元

台灣中油宣布，自明（7）日凌晨零時起汽、柴油價格各調降0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。