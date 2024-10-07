NCC代理主委翁柏宗資格有疑義 交委會專題報告改由主秘上台報告
NCC（國家通訊傳播委員會）代理主委翁柏宗資格爭議不斷，今日立法院交通委員會召開會議時，主席國民黨立委魯明哲表示，「院長有指示，因NCC代理主委資格有所爭議，避免後續有爭議，由黃文哲主秘進行報告。」雖然台下委員有不同意見，但最後仍由NCC主秘上台報告。
立法院交委會今（7）日舉行「我國打詐成效與防制」專題報告，找來數位發展部部長黃彥男、NCC（國家通訊傳播委員會）代理主任委員翁柏宗、行政院打擊詐欺指揮中心、法務部、內政部警政署、警政署刑事警察局、金融監督管理委員會專題報告，並備質詢。
翁柏宗一早進入交委會就受到媒體關注，而在會議報告中，魯明哲表達，「院長有指示，因NCC代理主委資格有所爭議，避免後續有爭議，由黃文哲主秘進行報告。」
對此，民眾黨林國成持相反意見，認為通傳會應作為而未作為、行政院未明確作為，不能因為身份未明確，就不讓翁柏宗上台報告，此外，主秘紀錄比代理主委不良，還要上台報告，「如果主席認為效益可以，我服從主席裁定。」
魯明哲則回應，立法院三讀通過NCC組織法，然而，代表立法院通過的法令卻沒有受到尊重，不能因為組織爭議來改變交通委員會既有原則，最後，裁定仍由NCC主秘上台報告，質詢、備詢時間再視委員要求，看是由代理主委、還是主秘上台釐清委員所提問題。
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