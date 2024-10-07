碳費審議 自主減量優惠「可樂價」

碳費費率審議會今（7）日將召開第六次審議會，同時也是被環境部定調為最後一次審議。在確認碳費一般費率起徵落在每噸300至500元後，外界憂心費率太高，恐會吃不消，但環境部長彭啟明日前透露，自主減量標準最高的優惠費率A（指依行業別指定削減率）只需要一瓶可樂價（約30至35元）。

由於經濟部與產業界認為碳費對於產業的實質成本應參考競爭對手國，也就是日本、南韓為主，彭啟明也透露，為了給足業界減碳誘因，採用較嚴「行業別指定削減率」的優惠費率A將有機會是「可樂價」，也就是約30至35元，但最後碳費一般費率、優惠費率會是多少，仍須交由審議委員們討論、取得共識。

碳費費率審議目前進度

環境部9月初召開第五次碳費費率審議會，當時確定三大方向，包括初步擬出「費率區間範圍」，也就是一般費率起徵價格在300至500元；未來「以兩年為一期檢討，分階段調升」為原則，也就是，初步規劃2025至2026年、2027至2028年、2029至2030年三階段，逐年調升費率。

審議會在討論時，也預先聚焦「2030年以後」的費率，希望能訂出一個具有提醒業者要及早進行實質減碳的費率，在經過熱烈討論後，審議會建議在2030年後，也就是2031年開始，費率將來到每噸1,200至1,800元。

環境部預計在碳費費率審議會今日將召開第六次審議會，會中將針對碳費費率方案（含一般費率及優惠費率）進行審議。環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，由於在碳費規定中，沒有硬性規定審議會要訂出一個固定價格，或是費率區間，因此將交由當天審議委員來決定是否起徵價將維持每噸300至500元，或是將明確訂出一個固定的起徵價。

彭啟明曾表示，站在儘速推動的立場，會希望可以從每噸300元起徵，採用「技術標竿指定削減率」的優惠費率B推估應為每噸100元。