大摩看自動化業：中國須推出更多激勵 維持二台廠評等

摩根士丹利證券發布自動化產業報告指出，中國大陸最近推出一連串的激勵措施，有助於短期的投資氣氛。不過，如果產業復甦要持續，可能需要更多的刺激方案。在台廠中，大摩對亞德客-KY（1590）及上銀（2049）維持「中立」評等。

報告指出，中國9月採購經理人指數（PMI）為49.8，高於8月的49.1，也高於大摩及其他法人預期的49.4。大摩總體經濟團隊預期，中國官方最近的舉動顯示政策明確轉向打擊通貨緊縮，未來數月可望推出更多寬鬆貨幣方案，有助於推動第4季國內生產毛額（GDP）成長率溫和上揚。不過，通貨再膨脹之路並不平坦。

大摩認為，中方最近推出寬鬆政策，有助於在中國製造業務比重較高的廠商。不過，大摩供應鏈調查顯示，需求仍疲弱，因此刺激措施的持續性將是下個觀察重點。

大摩指出，雖然額外激勵政策的力度及範圍仍難以預測，但從第3季初已出現一些預期，供應鏈廠商也多次提到，因此對市場來說也應該不是完全在意料之外。在台廠供應鏈中，亞德客-KY的股價評價（20倍）不及上銀股價（23倍）貴，但兩者都已反映大部分的利多。

對於亞德客-KY，大摩維持1,050元的目標價，以今年獲利預估來看，給予26倍的本益比。從2024-2026年，亞德客-KY預估營業利益率達30-32%，符合過去上升周期時的數字。

至於上銀，大摩維持205元的目標價，以2025年的預估獲利來推算，給予22倍的本益比，遠低於2011年以來28-29倍的歷史平均值，主要是因為大摩較為保守看待上銀的獲利前景。