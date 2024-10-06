本周留意聯準會動向及特斯拉 美股第3季財報季即將開跑

美國9月非農就業新增25.4萬人，超乎市場預期，失業率也略降至4.1%，讓市場信心大增，美股四大指數上周五全面收紅，漲幅在0.8%至1.5之間，以費半指數上漲1.5%最強勢，道瓊工業指數則是再創新高。

富蘭克林投顧指出，未來一周觀察變數，除了聯準會動向，留意10月10日公布的9月FOMC會議記錄以及各官員對經濟、通膨、就業、利率的看法。以及特斯拉10月10日Robotaxi Day，主題「We, Robot」，可能推出無方向盤和煞車踏板的Robotaxi 無人自駕（FSD）計程車，並搭載最新自駕技術，除象徵著自駕的未來外，還可能影響計程車和叫車產業。

富蘭克林投顧表示，美股第3季財報季即將開跑。根據彭博資訊（10月4日）數據，本周起S&P500企業財報季將開跑，預計將有八家企業公布財報，包含摩根大通、富國銀行等金融巨頭，而Factset調查（截至9月27日）顯示，市場預期第3季S&P500指數企業獲利將成長4.6%，其中，科技、醫療保健、通訊服務等成長股成長性最強，分別成長15.6%、11.2%、10.4%，但原物料、能源等類股表現居末，分別衰退1.9%、18.3%。