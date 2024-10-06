第6次碳費費率7日審議 環境部盼10月完成預告
環境部明天召開第6次碳費費率審議會，預期有最後定案。根據第5次會議建議，碳費起徵區間為新台幣300至500元間；部長彭啓明表示，目標10月預告碳費費率，明年1月1日生效實施。
環境部將於明天召開第6次碳費費率審議會，預計這次審議會將給出一般及優惠費率的建議值。然而，第5次審議會結束後至今，環團、產業界對於費率仍未有共識。
第5次碳費費率審議會於9月9日召開，委員建議一般費率起徵區間為每噸碳300至500元，預計2030年調升至1200至1800元。
三三會理事長林伯豐日前表示，基本工資調漲，碳費也要開徵，將造成企業成本至少增加10%；初期碳費每噸應不超過100元，以避免造成綠色通膨。
多個環團聯合倡議，碳費一般費率應至少從500元起徵，在有A、B兩種優惠費率的情況下，優惠費率B不應低於300元（即一般費率的60%），較為嚴格的優惠費率A則不應低於150元（即一般費率的30%），且需要逐年調升。
彭啓明提到，目標是希望10月預告碳費費率、明年1月1日生效實施；待確定的數字出爐，會希望再重新完整估算如對消費者物價指數（CPI）影響、對產業衝擊等。
彭啓明也向大眾、NGO、企業3方喊話，他知道民眾不希望有綠色通膨發生，NGO希望收費愈高愈好，但一個制度是先求穩，才能愈走愈好，而不是一開始產業就反撲，這樣制度就會很脆弱。
至於有產業反映受到中國傾銷衝擊，彭啓明說，這是經濟部必須拿出措施，環境部沒辦法輔導產業，只能從自主減量的方式來讓產業取得優惠。
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