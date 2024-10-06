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台塑石化：7日起汽油降0.1元 柴油降0.2元

中央社／ 台北6日電

台塑石化公司今天表示，考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自7日凌晨1時起，汽、柴油每公升批售價格各調降新台幣0.1元和0.2元，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑石化指出，7日凌晨1時起，加盟加油站參考零售價分別為92無鉛汽油每公升29元、95+無鉛汽油30.5元、98無鉛汽油32.5元，超級柴油27.3元。

台塑石化透過新聞稿表示，受到伊朗對以色列發動大規模導彈空襲，隨後以色列誓言將進行報復，加劇市場對中東衝突擴大的擔憂，促使國際油價上漲，但是台塑石化綜合考量多項因素後，決定調降汽、柴油價格。

台塑 國際油價 新台幣

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