台塑石化：7日起汽油降0.1元 柴油降0.2元

今年最後一場碳費費率審議會將於周一登場，預估將拍板碳費收費標準。 環境部是在今年8月底公告碳費相關的3項子法，起徵費率預計將在7日這場最後一場費率審議會出爐。關於起徵費用，各界有不同建議，例如中研院研究員經濟學研究所助研究員楊宗翰日前表示，在極小化歐盟碳邊境調整機制（CBAM）影響的前提下，起徵費率不應低於每噸500元；中研院經濟學研究所兼任研究員蕭代基則說，碳稅制度在減碳效果上會更勝碳費。

2024-10-06 06:00