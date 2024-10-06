工總籲碳費費率勿過高 環團酸比爛

環境部明將舉行第六次「碳費審議委員會」，預期將正式定案碳費費率。工總昨日提出建言指出，目前台灣的碳費規畫並沒有與台版ＣＢＡＭ（碳邊境調整機制）同步，已造成產業不公平競爭，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。

但環團質疑，台灣油電價格補貼已很高，碳費制度設計也給了不少優惠，若真要對準日韓，油電價格、台灣勞工薪資條件是否也要一致水準？

工總建議，費率設定應參考日韓等亞洲鄰近競爭國家的實質費率水準，才能確保我國產業競爭力。工總指出，南韓二○二一年的名目價格約四三九元，但高碳洩漏風險產業享有百分之一百免費核配，非高碳洩漏風險產業也有百分之九十免費核配，實質成本才五點七元。即便台灣優惠費率七十五元，也已經接近南韓的十五倍了。

而日本碳稅名目費率雖為六十四點七元，但只對燃料收，對於原料用途的煤，或水泥石灰石加熱產生的二氧化碳等製程排放，是不用付碳稅的，工總建議，研訂我國碳費費率時，對標南韓（一般二百元、優惠六元），才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，台灣碳費起徵門檻二點五萬公噸，已提供非常高的免費額度，等於只徵收排碳大戶，再加上高碳洩漏風險產業若提自主計畫可享兩折優惠，若優惠費率以一百元計算，企業打兩折後只需繳廿元，遠低於日本的碳價水準。

地球公民基金會議題部專員鄭泰鈞說，日韓碳費費率確實低，但南韓早在二○一五年開始做總量管制，碳費已收到一定程度，最近也有不少政策調整、減少免費配額的檢討聲浪，台灣已晚了整整十年，難道還要跟日韓「比爛」？