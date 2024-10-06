學冰島發展地熱 專家：台灣環境比不上

核電廠陸續除役後，基載電力責任只能交棒給天然氣發電，但還是有碳排，也非綠電，若要綠電又能充當基載電力的發電方式，地熱發電是現階段的好選擇，不過，台灣的地熱發電成本卻不低。如果向冰島的地熱發電看齊，降低地熱發電成本是否辦得到？專家認為，就目前技術而言，應該無法樂觀，最大的原因就是台灣的地熱環境，比不上冰島。

再生能源專家指出，地熱發電不需要燃料，只有發電設備及維護成本，每度電的成本能否降低，端看地熱發電容量因數（Capacity Factor）夠不夠高，優良的地熱廠址，搭配先進技術，就能提高發電容量因數。

專家表示，冰島地熱井深度打到一千公尺，可以取得攝氏二百度的熱源，台灣一千公尺地熱井，井口溫度一百多度，冰島本身的地熱條件就比台灣好很多，在冰島鑿出的五千公尺井，溫度有四百度之高，冰島的地熱蘊藏量豐富，比台灣更易取得，更適合地熱發電。

十多年前，全球地熱發電成本大約每度電○點○九美元，近年降至○點○七美元，大約新台幣二、三元而已，但台電的地熱發電成本卻高達五點九元，專家認為與地熱發電容量因數有很大關係，當地熱電廠的發電量不夠高，分攤下來每度電的發電成本就是貴，解決方法除了要找到好的地熱廠址，也要導入新技術，提高容量因數。

經濟部能源署能源智識庫資料指出，冰島位於火山高度集中地區，是地熱發電的理想場所，冰島電能超過四分之一來自地熱能源，在水力發電與地熱發電的加持下，冰島未來能源可望百分之百使用非化石燃料。

冰島的地熱資源利用採取逐步開發策略，並增加地熱開發的環境影響評估，以減少對環境的衝擊，同時也選擇裝置容量較小的地熱電廠做為開發起步，可減少開發時間，提早運作利用。

台電近期則是與五家國內外公司合作探勘北部大屯山區地熱，如果探勘有成，規畫引入目前最新地熱發電技術ＡＧＳ，可大幅減少廠內用電，等於可以出售的電力更多，設備的維護成本也可降低很多。