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原本調7% 花蓮旅宿電價凍漲

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

經濟部公布最新電價調整方案，花蓮旅宿由原本調漲7%改為凍漲，旅宿業者直呼「寒冬送暖」，花蓮經歷地震、颱風打擊，住宿率不到2成，電費凍漲可減輕經營壓力，也期待對於聯外鐵公路穩定有更積極作為。

電價政策急轉彎，經濟部近日宣布，菸草製造、批發零售業改調漲14%，醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業、花蓮旅宿業凍漲。其中花蓮旅宿，考量震災後又遇颱風影響，參考0403地震的災後電費優惠，決定不調漲。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，目前旅宿平均住宿率不到2成，業者經營得很辛苦，還看不到復甦曙光，電費又占經營成本13%到15%，凍漲讓業者感動，非常感謝中央與地方政府在震後的關懷與幫助。

在玉里經營民宿的李姓業者有4間房間，去年夏天電費將近3萬，因為天氣炎熱，很多住房客一住進來就全天開冷氣，電費負擔真的很重，他說凍漲確實是好消息。

花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾說，凍漲雖有些幫助，最大問題仍是每逢大雨鐵公路就中斷，觀光客恐懼不敢來，原本10月住房率慢慢回升，一場颱風又掉下來，下半年也沒連假，希望交通部有更積極作為，並推出更多補貼或政策幫助旅宿業。

花蓮福容飯店估算，電費約占成本6%，若調漲恐怕飆到8%至10%，以目前平均住房率2成，若調高電價勢必造成不小衝擊。飯店從震後推出各項吸客優惠客，針對即將發放的振興券，推出下殺3折的鄉親住房、早餐買一送一、飯店設施優惠等專案。

此次餐飲業電價也凍漲，花蓮賴姓日式料理店業者說，為了食材保鮮，店內冰箱、冷凍櫃有好幾台，每月電費要10幾萬元，以每月營業成本近百萬來算，電費占1到2成，能不漲可以減輕經營壓力。

台電 電價

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花蓮旅宿電價凍漲 業者歡呼：寒冬送暖

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