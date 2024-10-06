環境部審議會前夕建言 工總：碳費費率應參照日韓

環境部將在明（7）日舉行第六次「碳費審議委員會」，預期將定案碳費費率。全國工業總會昨（5）日提前發表多項建言，首先呼應台泥（1101）董事長張安平近日建言，碳費規劃未將台版碳邊境調整機制（CBAM）納入，將造成產業不公平競爭。

工總也呼籲，研訂碳費費率時，應參考主要貿易競爭國實際碳費負擔，其中韓國產業結構與我國相近，建議對標韓國，才能確保產業維持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

工總表示，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM同步，已造成產業不公平競爭，加上各產業對碳費負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需投入成本，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。

其次，工總也指出，國內產業如石化、鋼鐵、面板、紡織等，這幾年狀況不好，整體製造業若不計半導體，毛利率不到5%，石化業更受ECFA早收、中國大陸傾銷影響，營利為負值。因此研訂費率務必將產業負擔能力納入考量。

工總並對環境部碳費費率制定提出五點建議，包括：一、費率設定應參考日本、韓國等亞洲鄰近競爭國家實質費率水準，才能確保我國產業競爭力。

二、歐洲國家及新加坡產業結構與消費水準與我國不同，且並非競爭關係，不適合直接比較。建議制度設計對標韓國、日本。

三、韓國2021年名目價格約439元，但高碳洩漏風險產業享有100%免費核配，非高碳洩漏風險產業也有90%免費核配，因此實質成本才5.7元。即便優惠費率75元，也已接近韓國的15倍了，負擔遠高於韓國。

四、日本碳稅名目費率雖為64.7元，但只對燃料收，對原料用途的煤（如鋼鐵業的冶金用煤）、水泥石灰石加熱產生的CO2等製程排放，是不用付碳稅的，因此實際更低。我國產業必須付出努力才能適用優惠費率，即便優惠費率75元，也已高於日本的名目費率，負擔高於日本。

五、研訂我國碳費費率時，應參考主要貿易競爭國實際碳價負擔，韓國產業結構與我國相近，建議對標韓國（一般200元、優惠6元），才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

工總最後建議，優惠費率與一般費率逐步拉大差距才有減碳誘因，減碳需要錢，與碳費是雙重負擔，優惠費率目的應該是鼓勵願意努力減碳的產業把錢投入減碳，不努力減碳就需付出代價繳交一般費率。