9月CPI增速 恐連五月逾2%
主計總處將於8日發布9月物價調查，預期在房租、外食等具僵固性的服務類物價未明顯收斂，又加上9月拍板最低工資繼續調升，使得民眾可能產生物價上漲預期心理的情況下，9月消費者物價指數（CPI）年增率有很大機率會出現連續五個月超出2%通膨警戒線的情形。
主計總處官員表示，國內物價後續觀察重點在「服務類價格變化」，特別是房租、外食。
8月房租漲2.45%，漲勢雖未創高，不過，主計總處官員指出，房租漲勢仍偏高，需密切關注。而近十年房租平均漲幅為1.1%，不過2022年7月起，年增率便突破2%，漲幅居高的情勢一直延續至今，並於今年6月擴大至2.59%。
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