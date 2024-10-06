9月出口熱 有望連11紅

財政部8日將公布9月出口統計。國際景氣維持平穩擴張步調，新興科技應用持續擴散，加上國內半導體產業仍站穩優勢、外銷旺季等有利因素，預估9月出口可能來到407億至423億美元，年增率5％至9％，連11紅在望。

財政部上月公布8月出口436.4億美元、創歷年單月新高，年增16.8％、已經是連續十個月正成長。財政部指出，受惠於人工智慧、高效能運算等商機持續熱絡，加以進入國際品牌新機備貨旺季、及7月底颱風來襲造成部分出貨遞延，累計1至8月出口3,085.7億美元，較去年同期增10.9％。

近一年進出口統計

財政部指出，8月出口表現優於預期，主要仍靠資通與視聽產品撐起一片天，對總出口增幅貢獻度高達八成六，受惠於AI、雲端運算，無論是顯示卡、伺服器需求皆底氣十足，帶動相關貨類出口暢旺。

展望未來，全球經濟前景雖面臨主要國家利率政策走向、美中科技角力、地緣政治衝突等不確定性，隨國際景氣維持平穩擴張步調，人工智慧、高效能運算等應用持續朝終端裝置擴散，加上國內半導體產業兼具產能與製程優勢，得以適時掌握此波新興商機，及步入外銷旺季等有利因素，我國下半年出口可望穩步推進。

從主要貨品來看，除礦產品出口隨油價下跌而年減10.6％，其餘皆為上升，以資通與視聽產品年增71.3％最為強勁，電子零組件續受銷售流向結構改變之影響，僅年增0.1％，若合計電子零組件、資通與視聽產品，8月出口281.4億美元，同樣寫下單月新高。

光學及精密儀器因鏡頭出貨暢旺，年增14.0％；機械、塑橡膠及其製品隨半導體設備、合成橡膠等需求增溫，各年增8.0％、3.8％。

主要市場部分，8月對美國出口金額繼續寫下單月新高紀錄，年增78.5％；對東協、歐洲、中國大陸與香港出口各增5.6％、2.6％、1.0％，僅對日本出口年減17.5％。