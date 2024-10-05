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環境部周一審議碳費 工總：碳費費率不應過高、建議對標南韓

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
環境部預計於10月7日召開碳費審議委員會，工總建議，碳費費率不應過高。圖／聯合報系資料照片
環境部預計於10月7日召開碳費審議委員會，工總建議，碳費費率不應過高。圖／聯合報系資料照片

環境部即將在10月7日舉行第6次「碳費審議委員會」，預期將正式定案碳費費率。趕在環境部召開審議委員會之前，工總今日指出，目前碳費規劃並沒有與台版CBAM（碳邊境調整機制）同步，已經造成產業不公平競爭，加上各產業對碳費的負擔能力差異頗大，且景氣循環及產業執行減量措施需成本投入，應讓企業將資金留作低碳轉型投資，碳費費率不應過高。

工總表示，國內產業如石化、鋼鐵、面板、紡織等，這幾年狀況不好，整體製造業若不計半導體的話，毛利率不到5%，其中石化業更受ECFA早收、中國大陸傾銷影響，營利為負值。因此，研訂費率務必須將產業負擔能力納入考量。

工總建議，費率設定應參考日本南韓等亞洲鄰近競爭國家的實質費率水準，才能確保我國產業競爭力，歐洲國家及新加坡的產業結構與消費水準與我國不同，且並非競爭關係，不適合直接比較。建議制度設計對標南韓、日本。

分析南韓、日本費率現況，工總指出，南韓2021年的名目價格約439元，但高碳洩漏風險產業享有100%免費核配，非高碳洩漏風險產業也有90%免費核配，因此實質成本才5.7元。即便優惠費率75元，也已經接近南韓的15倍了，負擔遠高於南韓。

而日本碳稅名目費率雖64.7元新台幣，但只對燃料收，對於原料用途的煤（如鋼鐵業的冶金用煤），或水泥石灰石加熱產生的CO2等製程排放，是不用付碳稅的，因此實際更低。我國產業必須付出努力才能適用優惠費率，即便優惠費率75元，也已高於日本的名目費率，負擔高於日本。

工總建議，研訂我國碳費費率時，應參考主要貿易競爭國的實際碳價負擔，其中，南韓產業結構與我國相近，建議對標南韓（一般200元、優惠6元），才能確保產業在保持國際競爭力下，持續推動淨零轉型。

此外，優惠費率與一般費率逐步拉大差距才有減碳誘因，減碳需要錢，與碳費是雙重負擔，優惠費率的目的應該是鼓勵願意努力減碳的產業把錢投入減碳，不努力減碳就需付出代價繳交一般費率。

南韓 日本 減碳 環境部 碳費

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