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不去萬里老家勘災卻到台南拜廟參香？賴清德這樣說

怪颱山陀兒「有滿多獨特性」 鄭明典：應該考慮除名

遭質疑不去勘災 總統府：與政院分工、已排勘災行程

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

山陀兒颱風造成南台灣災情嚴重，不過有部分媒體對於賴總統勘災行程安排有所質疑，對此，總統府發言人郭雅慧表示，勘災作業由府院執政團隊共同分工，行政院長卓榮泰今已前往屏東枋寮、佳冬，分別視察海堤破損與屏東農損情形，賴總統也已排定後續勘災行程，視察受衝擊縣市災情。

郭雅慧表示，早在山陀兒颱風登陸以前，賴清德總統就於10月1日親赴中央災害應變中心，確認各縣市應變整備情形與災防需求；颱風過後，賴清德總統將救災、重建視為優先要務，在第一時間指示國軍與相關單位全力投入災後復原工作，力求儘速恢復國人正常生活。

另外，有部分國民黨立委質疑賴總統今日未安排勘災行程，反而前往台南代天府參香。民進黨立委林俊憲指出，賴總統今日的參香行程早在颱風撲台前就排定，而金山、萬里直至昨日才受大雨侵襲致災，在野陣營卻見獵心喜，利用災情進行政治攻擊，令人不敢苟同。

林俊憲表示，各地災情將由中央將協同地方強化水利建設全力協助，而為因應極端氣候造成的強降雨現象，行政院編列明年度治水預算高達551億，但總預算案遭在野陣營聯手二度擋下，治水、防救災的救命錢全部卡關，不敢相信藍營立委怎麼還好意思指責中央。

林俊憲 賴清德 颱風

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