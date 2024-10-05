氫能價格甜蜜點將至！台達電拚國產化、博隆瞄準半導體

工業用電上漲12.5%，從3.8元來到4.3元，業者認為低碳氫能發電價格逐漸來到甜蜜點，氫能發電成本預估在4.5～4.8元一度，隨台電未來仍有機會調漲工業用電，Bloom Energy（博隆能源）與台達電（2308）積極推動氫能技術，均樂盼氫能有望開啟新頁。大同（2371）總經理沈柏延直言：台電漲價絕對不只這一次！集團看好節能系統需求持續成長。

台達電今年初宣布與英國氫能Ceres Power簽約，以17.2億元技轉氫能電池堆技術，預計投入固態氧化物氫燃料電池系統 (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell)」及「水電解製氫系統(SOEC, Solid Oxide Electrolysis Cell)」研發，國際智慧能源週正式展出SOS固態氧化物電池堆原型機，看好Ceres電池堆金屬結構設計能有效延長氫能燃料電池壽命。

目前工業用電上漲，跟氫能每度電價差拉近，一位能源業者即認為，氫能價格甜蜜點將到來！台達電認為，理論上氫能燃料電池的發電成本應該比台電實際發電成本要低（不計算補貼前），而台達電的優勢是打造世界唯一提供燃料電池、水電解製氫及氫能電源供應器（發電效率高、容量大、穩定度要高）的一條龍設備業者，鎖定5MW或10MW電廠，透過國產化期望長期發電成本能朝每度電4元努力。

「事必供氫」！台達電2026年氫能系統量產 拚國產化

台達電主管指出，不能停電的科學園區或資料中心可以利用氫能自發電，打造微電網，氫能燃料電池發電是將氫透過電化學反應，跟氧氣做電離子交換，一個電池堆搭配一套系統預計可以發10KW電力，客戶需求越大電池燃料系統可堆疊，預計2026年下半量產。

台達電另投入SOEC水裂解製氫系統發展，計畫可應用在綠電充沛地方，如澳洲或印度，利用綠電將水裂解製氫後，變成綠氫，混和氨運送銷往其他國家，該套系統同樣也需要電池堆。

台達電指出，技轉Ceres技術後，目標是將該套氫能燃料電池系統國產化，包括材料供應跟製程設備發展，目前在特殊金屬或陶瓷粉末等關鍵零件已跟台灣業者洽談合作中，開發完成還要作可行性驗證，目標2026年試產時可以完成，讓零件供應穩定又能打造更價格宜人的氫能系統。

鎖定半導體及資料中心 博隆已取得兩大客戶

Bloom Energy（博隆能源）在台灣已經累積兩大客戶：欣興電子跟保來得，一個是載板大廠，保來得為粉末冶金業龍頭，隨工業電價不斷上升，氫能未來將受用電量高且重視電力穩定業者青睞，如半導體大廠。

一位能源業者分析，台灣因北部供電吃緊，5MW以上的新資料中心已經不能設立，現在電力靠南電北送，但資料中心往南部走，南部缺乏海底電纜，光纜集中北部，對資料中心而言是兩難，若資料中心能自建氫能發電廠就有望突破此限制。

氫能發電主流以天然氣裂解製氫發電，今年以前，價格仍高於工業用電價格，成為客戶採用阻力，氫能碳排量雖低，還能搭配碳捕捉降低碳排，但積極投入定置型氫能電廠還不算多，會用多半是追求穩定且乾淨的電力，但隨台電宣布調漲工業電價，氫能跟市電價差縮減一大步。

電價上漲 氫能成本競爭力浮現

博隆張春漢指出，電價上漲後，電費越來越合理化，大家開始不用被補貼後的台電電價去比自發自用電（氫能）電價，其次ESG壓力越來越大，都讓氫能受到矚目，目前有的阻力則是天然氣價格也在上漲，其次是業者顧慮燃料電池初期投資成本大，很容易拿柴油發電機一台1～2千萬元比。

「基礎投資應該看均化成本，氫能投資下去後，假設你現在發電成本4.5元未來20年就會一直在4.5元，但台電電價會變動，工業用電只會越來越高，哪一天就會超過（自發自用電力成本）。」業者說。

業者指出，台電目前不論工業或民生用電，發電成本都遠高於售價，也因此持續虧損，業者預估，台電合理的發電成本應該在4.5～4.8元，甚至有人估5元，且隨台電也要追求低碳排，減少燃煤發電，成本還會一路向上。

「想想現在跟明年有什麼變化？如果什麼都不做，零碳排目標還是都做不到，我們的理念是，2050年之前新能源到來前，什麼事什麼科技方法都應該嘗試。」張春漢指出。

博隆的氫能可以混天然氣、生質藻質，做到比台灣電力碳排量少30%，還因為燃料電池正副極反應，二氧化碳會集中在陽極附近，適合以便宜成本做碳捕捉，目前欣興在完成第一階段氫能電廠後，也計畫展開第二階段碳捕捉建置。