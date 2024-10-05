3-1期渢妙風場融資年底到位 「世紀擎天塔」首度公開

2024年台灣國際智慧能源展首日，哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀風電聯合舉辦「3-1期渢妙風場進度報告暨世紀風電「世紀擎天塔」公開亮相預告」活動，展示3-1期渢妙風場最新進展。

同時，哥本哈根基礎建設基金（CIP）與世紀風電也發表3-1期渢妙風場「採購、售電、融資」三大面向實質進展成果，包括：採購方面，已完成全數關鍵採購合約之簽署，針對多項製造合約已支付先期款項、啟動生產準備；售電方面，風場容量接近全數完售；融資方面，已於8月正式啟動融資程序，現正彙整國內外融資意向，規劃於12月融資到位。

CIP區域總裁許乃文表示，3-1期渢妙風場在國產化要求下仍能進行採購、售電及融資，以如期併網為目標持續推進開發，顯見CIP的決心與實力。許乃文指出，渢妙一期是賴清德總統能源轉型2.0政策、以及台灣區塊開發成功與否的指標。

許乃文強調，台灣要從政府躉購進階為企業購電，是極大的挑戰，欣見政府發揮智慧與展現作為，與購電企業、融資方、產業鏈以及開發商一起努力，使渢妙成為亞太首個成功案例，以重整投資環境、展現台灣落實能源轉型的韌性。

而作為第三階段區塊開發首輪選商排序第一的案場，3-1期渢妙風場亦在採購、售電、融資三大面向均取得實質進展，計畫成熟度遙遙領先其他同期案場，充分展現CIP在2027年如期完工併網的堅定決心。

3-1期渢妙風場執行長Joris Hol指出，採購、售電、融資環環相扣，須完成全數採購，才能精準掌控成本，以實際數據取信於綠電買家。鎖定售電容量後，才能建立精確的財務模型，進而贏得融資方的信任、決定參貸。

Joris Hol還提及，渢妙以完善的採購策略確實降低專案風險、確保如期併網。他們拚盡全力，就是因為了解台灣綠電需求有多迫切。Joris Hol強調，「我不認為台灣綠電需求企業在2030年前有任何比渢妙更踏實的選擇」。

世紀風電則於活動中首次公開為3-1期渢妙風場所打造的「世紀擎天塔」，因應渢妙風場將採用亞太首批XXL級套管式水下基礎，為優化生產，世紀風電斥資超過新台幣38億元，打造「世紀擎天塔」及五期廠房，用於XXL級套管式水下基礎之製造。

「世紀擎天塔」主要由三座超高塔連結組成，將有兩個大組立工作站，以固定式吊裝方式進行XXL級套管式水下基礎之大組立作業，使施工更為安全且更有效率，增加世紀風電產能。此一工程標誌著世紀風電對台灣能源轉型的重大貢獻，更是CIP與世紀風電所投入資金轉化為具體成果的最佳證明。

世紀風電董事長賴文祥並於活動中宣布日前已接獲渢妙一期發出正式部分開工通知，通知世紀風電投入購料、產線預備等，準備進入正式生產階段。賴文祥表示，「世紀擎天塔」展現了CIP與世紀風電對台灣離岸風電市場的長期承諾、以及對政策的支持。自第二階段以來，世紀風電填海造陸、擴建廠房、辦學校訓練綠電人才，一切努力都是為了提高台灣供應鏈的競爭力。賴文祥也感謝政府堅守政策一致性，激勵廠商持續為台灣能源轉型投資。