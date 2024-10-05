賈永婕上任滿月 台北101將首次上演國慶煙火秀

台北101董事長賈永婕上任滿月，適逢國慶日到來，她表示，台北101將加入慶祝國慶的行列，舉辦雷射光雕秀以及第一次的國慶煙火展演，「讓全世界知道台灣在過生日」。

台北101今年首度加入慶祝國慶的行列，賈永婕4日出席活動接受訪問透露，之所以有此想法，是因父親是軍人，在國防部禮賓司服務，國慶對他而言是年度重大工作，兒時都會跟著爸爸彩排，從此對國慶種下深刻印象。

台北101跨年煙火全球馳名，今年也將首次舉辦國慶煙火展演。賈永婕表示，屆時將是一整套的秀，不只是煙火而已，包含建築燈光、雷射光雕秀展演，煙火將達1分鐘，整體設計視覺結合台灣特色與101。由於僅一兩週籌備期，她笑說「團隊都快瘋了」。

上任滿月之際，對於是否習慣「賈董」生活步調，她說，現在比以前早起很多，每天都會進公司，即便沒有進公司也會在外跑行程，「不知道我兒子會不會覺得媽媽不見了」。

賈永婕代表公股接任台北101董事長，之後也要應邀赴立法院財政委員會列席，「其實我也蠻期待，因為沒去過立法院」。

談到日前收到恐嚇電子郵件，她表示，心情沒有受到影響，目前已交由警方處理，「希望能夠把壞人抓到」。

賈永婕9月3日正式接任台北101董事長，她認為101觀景台人流、業績仍有進步空間，將發揮「點子王」特質，與團隊激盪更多創意想法，助攻觀景台營運，也計畫和韓劇「淚之女王」拍攝地現代百貨合作，讓台北101持續突破，希望各界拭目以待。