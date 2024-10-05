大同以電力永續為主軸 擴大參加智慧能源周

大同（2371）結合旗下電力事業群、以及新能源事業大同智能與系統整合事業大世科，揮軍2024智慧能源周及淨零永續展，以集團電力新能源專業提供產業一站式整合服務，透過大同高效省電的節能電力設備、光充儲整合運用，以及智慧化系統協助企業達到高效益的減碳。

能源轉型對產業界言已非願景目標，而是必須執行的營運計劃及成本，面對國際市場對供應商綠色供應鏈的強力要求、碳稅與碳費的徵收、及台灣今年以來二度調漲產業電價等多重壓力下，企業提升能源使用效率，須從節能、創能、儲能三管齊下，始能降低營運成本、減少碳排放，進而強化國際競爭力。

大同的一站式智慧電力新能源服務即涵蓋諸如待機時減少75%耗能的非晶質變壓器、一級能效冰水機與節能率近7成的高溫熱泵之高能效電力設備、光充儲合一的多元能源管理方案、以及將企業用電與碳排資訊可視化的即時能源管理系統，該系統亦可結合AI與數據分析，進行高耗能負載設備運作效能優化。

為加強企業及民眾對電力節能永續的認知，大同亦於展場安排專題講座，以深入淺出的方式介紹家用能源及儲能解決方案、運用數位科技啟動淨零轉型、特高壓變電站建置工程解決方案，與一級能效冰水機的驚人效益等議題，將節能永續的能源解決方案從B2B擴大佈局到B2C的家用商機。

同時，子公司大同智能以苗栗後龍滯洪池一案，在本屆智慧能源週及淨零永續展中，獲頒素有太陽光電界奧斯卡獎榮耀的2024年第11屆光鐸獎優良地面型系統獎。目前大同集團的太陽能建置規模已超過300MWp，實績遍佈全台與離島，年發電量近4億度。

高能效設備

大同力推的非晶質變壓器，其鐵損損失僅約傳統矽鋼片製造之變壓25~30%，對節能大有助益，特別適用在非24小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能案場等，並獲台電冬山儲能案場及許多再生能源案場採用。相較於同業，大同非晶質變壓器在設計及製造等生產管理特別注重產品部分放電的管控，這可使變壓器在長期運轉下，減少因絕緣油劣化產生可燃性氣體，提升變壓器運轉壽命及安全性。大同非晶質變壓器目前年營業額約三億元，且商機逐年增加中。

占全國總耗電8%的工商業用空調設備，其中之冰水機更占約44%的耗電。大同一級能效冰水機在同等製冷量下，能效比最高，省電亦減少碳排放，降低營運成本。銀行客戶使用大同水冷式冰水機能效提升15.7%，氣冷式冰水機能效則提升14.7%以上，採用直流變頻壓縮機及最佳化運轉邏輯控制，年度運轉節能率可達36%。

大同高溫熱泵能同時滿足冷、熱水的需求，無需透過鍋爐使用柴油燃料加熱供水，能源效率高、無環境污染、運營成本低、使用安全。電鍍廠客戶安裝大同高溫熱泵，提供70℃熱水製成電鍍使用，節能率達到68.5%，年度減碳量達958公噸。

太陽能發電 綠電轉攻 光充儲合一

新能源事業大同智能太陽能案場建置規模已超過 300MWp，實績遍布全台與離島，年發電量近 4 億度，國外案場則為太平洋友邦帛琉、吐瓦魯與馬紹爾群島。大同智能擁有發電業與售電業執照，綠電轉供客戶囊括金融、製造、生技、半導體、工業氣體、電子業等，並積極發展儲電與充電創新能源服務，成為Tesla-POWERWALL認證安裝商，提供家用儲能安裝與能源管理服務，以多元化的能源管理方案，將用電與儲電系統完美結合，達到節電、節費效益。

Greenergy 能碳先鋒

企業完整掌握用電與碳排資訊，即能進行有效管控，大世科推出的Greenergy 能碳先鋒解決方案，是透過智慧電表、能源管理系統、碳盤查系統協助業主以能源可視化掌握用電熱點與尖離峰，即時監測用電及需量分析，建立能源最佳化的契約容量，並掌握即時碳排放，有助制定減碳目標、能源管理績效與再生能源比例的最適方案。目前多家銀行大樓與製造業工廠已導入該解決方案。

Greenergy 能碳先鋒亦可結合AI與數據分析進行高耗能負載設備運作效能優化，實現更高效的能源管理，減少用電與碳排。透過參數數據建立模型預測設備或場域用電需量，即時告警與控制以避免企業用電超約罰款。