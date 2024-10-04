日工商會發布政策建言白皮書 國發會：半導體鏈是最佳組合

日本工商會4日發表2024年政策建言白皮書提及，台灣離岸風電國產化要求難達標，阻礙日商擴大在台投資。對此，國發會主委劉鏡清回應，近期已有和經濟部長郭智輝做討論，希望經濟部能體會到廠商的損失，因此近期經濟部也有釋出善意，規劃給予業者更多彈性。

劉鏡清還提到，9月赴日本訪問期間，他也受邀參與日本記者協會討論交流。外界關心台日半導體發展和合作，劉鏡清表示，未來半導體合作全球最好的地方就是日本，因為日本在前段的化學材料和設備領先全球，與台灣後段的製程合作，會是最好的供應鏈組合。

劉鏡清表示，經濟部長郭智輝近期也率領團隊前往日本勘查，希望在熊本替台灣企業設立產業專區，協助有興趣赴日投資的台灣業者落地發展。

劉鏡清指出，整個白皮書其實只有一件重要方向，就是怎麼協助日本工商會成員把生意做得更好、績效做得更好，其中跟法律有關的部分他一定會來盡力、來努力；另外，怎麼樣去建置一個比較符合外商的環境，政府也會來努力。