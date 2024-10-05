日工商會發布政策建言白皮書…台日貿易額 2030拚增至1.5倍

日本工商會昨（4）日發布2024年政策建言白皮書，除表達期盼台灣政府放寬研發費用或設備支出門檻，讓日商適用台版晶片法案外，另也設定目標，期望2030年前台日貿易額擴大到以往最高貿易額的1.5倍、雙邊投資額分別達到每年20億美元以上等。

此外，日本工商會也希望台日雙方政府儘早簽署全面經濟夥伴協定，並呼籲日本政府表態支持台灣儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。不過，值得注意的是，今年日本工商會白皮書亦有提及，台灣離岸風電國產化要求難達標，阻礙日商擴大在台投資。

日本工商會今發表2024年政策建言白皮書，由理事長村田温親手遞交給國發會主委劉鏡清。今年的白皮書內容還特別提出「台日經濟無縫合作發展」的期望，並設定了希望達成的具體數據項目，盼能在活化貿易、投資及人民往來等產業三大要素進行雙向交流。

日本工商會設定的三項具體數據目標包括：在2030年前將雙方的貿易額擴大到以往最高貿易的1.5倍，達到台灣對日本出口500億美元、日本對台灣出口750億美元的目標；其次是維持目前雙邊投資最高金額，也就是台日相互投資各20億美元；第三則是將台日人民，包括學生、商務來往的水準維持，甚至擴大。

日本工商會2024年政策建言白皮書還提出實現願景的五大要點，包括建立可實現貨物和服務自由流通的制度、締造一個可安心投資的環境、透過企業間的合作強化台日供應鏈、安排學生間及企業間的交流機會、以及行政上的彈性政策等五點。

關於建立可實現貨物和服務自由流通的制度，日本工商會表示，包括台日間簽訂經濟夥伴協定及調降關稅、消弭非關稅壁壘等，仍有很多問題待解決。此外，日本工商會也提到，近期中國大陸中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單優惠關稅，這不僅不利於台商，也對日商造成影響。