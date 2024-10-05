蔡明忠：台灣經濟很健康 樂觀AI產業充滿潛力

台股歷經兩天休市後，昨（4）日開高走低，儘管走勢震盪，富邦集團董事長蔡明忠對台灣經濟與股市表現仍相當樂觀，他強調，台灣經濟仍然健康，「尤其是AI產業」，他並未看壞股市，認為現在就是在盤整、「上上下下很應該」。

「蔡萬才台灣貢獻獎」，他在會後受訪時提到，台股目前處於盤整階段，但台灣經濟依然健康，尤其是在AI產業的帶動下充滿潛力。

蔡明忠與張忠謀重要談話

蔡明忠指出，Nvidia執行長黃仁勳近日發言為AI產業鏈注入了信心，「將AI產業鏈打一個強心針」，這將是未來經濟發展的關鍵動力，股市沒有看很壞，「上上下下很應該」。

對於富邦金（2881）股價站穩90元，投資人期待站上100元大關，蔡明忠笑笑揮手表示，這問題很敏感，並未多回應。

除了台股表現外，蔡明忠也對近期颱風假發表看法，他認為，經濟損失不是簡單的數學，但一放假KTV、百貨公司全滿，不見得對經濟完全都是損失，認為地方首長要不要放颱風假，的確非常考驗，「身為台北市民我是覺得可以接受」，站在企業態度，例如許多民眾家園需要清掃，高雄市再放一天假，讓大家休養生息，是一定的寬容。

對於三三企業交流會理事長林伯豐近日發言，認為一天颱風假造成製造業至少損失315億元，蔡明忠認為，他並非挑戰好友兼前輩，但認為這數字是用簡單數學、直接除以365天計算的單天產值。

經濟部長郭智輝昨日出席立法院會，則回應表示，颱風假是地方政府權責，颱風假造成經濟損失等現象，經濟部尊重各界意見。

另外，面對即將上路的電價調整，郭智輝則澄清，撥補台電跟電價調整是兩回事，漲電價是反映目前經營成本，而撥補則是因過去為避免國內物價大幅波動而凍漲民生電價的關係。

蔡明忠認為，台灣電價結構長期以來不合理，「政府這幾年比較有勇氣調整電價，可以勇敢面對電力供應問題，是好事」，雖然短期內會讓民眾有適應問題，但這是應對全球暖化以及能源危機的必經之路。

蔡明忠並呼籲，民眾應該將節能減碳視為全民運動，而不光是關注電價的上漲，「每省一度電，對台灣或全球都會有幫助。」

蔡明忠同時建議政府在永續發展教育投入更多，推廣節能減碳的理念，讓每個人都能為解決能源問題出一份力，電力長期就不會是問題。